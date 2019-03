Windows 10 October 2018 Update continua a faticare

Filippo Vendrame,

Oramai è chiaro che Windows 10 October 2018 Update sarà ricordato come uno dei peggiori aggiornamenti funzionali di Windows 10. Dopo aver avuto una gestazione molto problematica, gli utenti continuano a snobbarlo in attesa che arrivi Windows 10 April 2019 Update che sarà distribuito il prossimo aprile. Un aggiornamento su cui Microsoft sta lavorando molto e su cui dovrebbe aver fatto tesoro degli errori compiuti all’interno di Windows 10 October 2018 Update.

AdDuplex ha rilasciato il suo nuovo report mensile sullo stato di salute di Windows 10 dove appare chiaramente come gli utenti abbiano snobbato l’ultimo aggiornamento funzionale del sistema operativo di Microsoft. Secondo il report, Windows 10 October 2018 Update è presente, a marzo, solamente sul 26.4% dei computer Windows 10. Una diffusione comunque in crescita rispetto al 21.2% del rilievo di febbraio. Un dato, comunque, molto modesto che evidenzia come gli utenti non si fidino di questo sistema operativo e preferiscano aspettare il suo successore per evitare di imbattersi in problemi. Con l’arrivo di Windows 10 April 2019 Update è probabile che già dal prossimo report di AdDuplex i dati di Windows 10 October 2018 Update mostrino un primo calo. Questo significa che l’attuale ultima versione del sistema operativo di Microsoft non taglierà il traguardo minimo del 50% di diffusione.

Secondo il report, Windows 10 October 2018 Update sta mostrando il più lento tasso di diffusione di tutte le versioni di Windows 10. La speranza è che Windows 10 April 2019 Update sia davvero migliore del suo predecessore e che Microsoft abbia davvero imparato dai suoi errori, sviluppando un aggiornamento il più stabile possibile e senza bug critici che possano pregiudicarne il funzionamento.

Attualmente, Microsoft starebbe finalizzando la build RTM di questo update. Una data effettiva per il rilascio di Windows 10 April 2019 Update non è stata ancora comunicata.