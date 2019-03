Offerte di Primavera 2019 Amazon: le fotocamere

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato le “Offerta di Primavera“, una ghiotta occasione di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di migliaia di prodotti. Sino al prossimo 7 di aprile, il colosso dell’ecommerce sconterà smartphone, televisori, prodotti per le smart home, gadget di tutti i tipi e tantissimo altro ancora. Inoltre, come in tutte le promozioni che è solita lanciare la società di Jeff Bezos, anche in questo caso gli utenti potranno approfittare di offerte del giorno, offerte flash e offerte in vetrina.

Tra i tanti prodotti che le Offerte di Primavera di Amazon propongono in questo periodo di sconti si mettono sicuramente in evidenza le fotocamere. Con l’arrivo della bella stagione molte persone potrebbero avere la necessità di dotarsi di una nuova fotocamera per immortalare la natura che si risveglia o i momenti migliori dei primi viaggi in vista della bella stagione. La promozione di Amazon può quindi essere l’occasione giusta per acquistare una nuova fotocamera di qualità pagandola molto meno del solito.

Fotocamere in sconto

Le proposte di Amazon in sconto nel settore delle fotocamere sono davvero tante, ecco una selezione delle migliori.

Sony SEL24240 – Teleobiettivo con zoom in sconto a 699 euro

– Teleobiettivo con zoom in sconto a 699 euro Sony SEL55F18Z – Obiettivo con focale fissa in sconto a 798 euro

– Obiettivo con focale fissa in sconto a 798 euro Sony Alpha 7MR2 – Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame in sconto a 1799 euro

– Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame in sconto a 1799 euro Sony Alpha 6300 – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta in sconto a 749 euro

– Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta in sconto a 749 euro Sony DSC-HX350 – Fotocamera Digitale Compatta in sconto a 259,90 euro

– Fotocamera Digitale Compatta in sconto a 259,90 euro Panasonic DMC-LX15EG-K Lumix LX15 – Fotocamera Digitale Compatta in sconto a 429,99 euro

Vista la moltitudine di prodotti, il suggerimento è quello di visionare con calma la vetrina delle offerte delle fotocamere per non lasciarsi sfuggire nessuna ghiotta opportunità di acquistare l’oggetto desiderato con un buon risparmio.