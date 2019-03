Offerte di Primavera 2019 Amazon: TV e Home Cinema

Filippo Vendrame,

Migliaia di prodotti in sconto grazie alle Offerte di Primavera di Amazon. Sino al prossimo 7 di aprile i clienti dell’eShop potranno approfittare di sconti su tantissime categorie di prodotti. Non solo smartphone e computer ma anche gadget, televisori, fotocamere, prodotti per la casa e tanto altro. Un’occasione per risparmiare soldi e per fare shopping sapendo di poter trovare i prezzi migliori del mercato su tanti prodotti.

Tra le offerte più interessanti ci sono sicuramente quelle dedicate ai televisori. Grazie all’evoluzione tecnica delle TV, è possibile allestire nei salotti delle vere mini sale cinematografiche dover poter godere della vera alta definizione. Grazie alla promozione “Offerte di Primavera” di Amazon sarà quindi possibile acquistare nuovi modelli di TV delle migliori marche risparmiando cifre molto interessanti.

Offerte TV e Home Cinema

Amazon ha messo in sconto tanti modelli di TV e di prodotti per l’Home Cinema; ecco un elenco di alcune delle migliori proposte in sconto.

HISENSE H65AE6000 TV LED Ultra HD 4K HDR in sconto a 579 euro

TV LED Ultra HD 4K HDR in sconto a 579 euro HISENSE H50AE6000 TV LED Ultra HD 4K HDR in sconto a 339 euro

TV LED Ultra HD 4K HDR in sconto a 339 euro Philips 55PUS7803 TV 55 pollici 4K UHD in sconto a 699 euro

TV 55 pollici 4K UHD in sconto a 699 euro Proiettore WiMiUS T4 in sconto a 135,99 euro

in sconto a 135,99 euro Samsung UE49NU7170U 49 pollici 4K Ultra HD Smart TV in sconto a 369 euro

49 pollici 4K Ultra HD Smart TV in sconto a 369 euro Samsung UE55NU7091UXZT 4 K UHD Smart TV 55 pollici in sconto a 429 euro

4 K UHD Smart TV 55 pollici in sconto a 429 euro Sharp AQUOS LC-40FI5442E Smart TV da 40 pollici in sconto a 269 euro

Smart TV da 40 pollici in sconto a 269 euro Samsung UE65NU7400U 65 pollici 4K Ultra HD Smart TV in sconto a 799 euro

Vista la moltitudine delle offerte, il suggerimento è quello di studiare con attenzione la vetrina dedicata alle TV per non lasciarsi scappare nessun affare. Si ricorda, infine, che le offerte variano ogni giorno.