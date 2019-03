Offerte di Primavera Amazon: sconti clienti Prime

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato la nuova promozione “Offerte di Primavera“. Sino al prossimo 7 di aprile, i clienti dell’eShop potranno approfittare di migliaia di sconti su prodotti di ogni genere. Trattasi di un periodo promozionale molto ghiotto perché consentirà di poter mettere le mani su prodotti di elettronica di grande prestigio risparmiando cifre molto importanti.

I clienti Prime, in particolare, potranno godere di alcuni importanti vantaggi. Oltre a poter ricevere i prodotti marchiati “Prime” in tempi rapidi, gli iscritti a questo programma in abbonamento avranno la possibilità di poter accedere con un certo anticipo agli sconti. Trattasi di una possibilità importante in quanto potranno approfittare degli sconti prima di tutti gli altri ed essere sicuri di poter acquistare i prodotti più richiesti senza correre il rischio di non trovarli più disponibili.

Approfittare della possibilità di poter accedere con anticipo alle scontistiche della promozione Offerte di Primavera di Amazon è molto semplice.

Tutto quello che gli iscritti al programma Prime dovranno fare è recarsi su Amazon.it, entrare nella vetrina delle Offerte di Primavera e sul menu ad albero presente sulla sinistra scegliere la voce “Offerte in Anteprima Prime“, oppure “Offerta del giorno in esclusiva per i clienti Prime” o ancora “Offerte lampo in esclusiva Prime“.

In pochi e semplici passaggi sarà quindi possibile scoprire in anticipo non solo i prodotti in sconto ma anche quando saranno disponibili all’acquisto per gli iscritti al programma Prime.

Si ricorda, infine, che l’abbonamento Amazon Prime costa 36 euro all’anno ed offre una serie di servizi di valore aggiunto. Oltre alla possibilità di poter accedere in anticipo alle offerte e oltre a poter approfittare delle consegne rapide, gli utenti potranno accedere a servizi come Prime Video, Prime Music, Prime Reading e molto altro ancora.