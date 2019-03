Offerte di Primavera Amazon: smart home, sconti

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato la promozione “Offerte di Primavera“. Sino al prossimo 7 di aprile l’eShop offrirà sconti molto interessanti su migliaia di prodotti. Gli interessati potranno trovare sconti su smartphone, computer, prodotti per le smart home e tanto altro ancora. Inoltre, come di consueto gli sconti potranno essere filtrati in base alla categoria di prodotto, al prezzo, allo sconto o al tipo di offerta.

Tra i prodotti in sconto più interessati ci sono sicuramente quelli legati al mondo delle smart home. Le soluzioni per la domotica, infatti, stanno trovando sempre più piede all’interno delle abitazioni. Le persone stanno iniziando ad apprezzare la possibilità di rendere più smart le loro case automatizzandone alcune funzionalità. Le Offerte di Primavera di Amazon possono quindi essere l’occasione giusta per poter acquistare un prodotto per la domotica risparmiando cifre interessanti.

Smart home in sconto

Amazon offre davvero tanti prodotti di questa categoria in saldo. Ecco alcuni dei migliori esempi.

Arlo Security Light ALS1101-100PES (luce di sicurezza) in sconto a 111,99 euro

(luce di sicurezza) in sconto a 111,99 euro iRobot Roomba 671 in sconto a 299 euro

in sconto a 299 euro iRobot Roomba 960 in sconto a 639 euro

in sconto a 639 euro TP-Link Presa Wi-Fi HS100 – presa intelligente in sconto a 22,49 euro

– presa intelligente in sconto a 22,49 euro TP-Link Telecamera di Sorveglianza WiFi KC120 in sconto a 104,99 euro

in sconto a 104,99 euro D-Link DSP-W115 Presa Wi-Fi Smart Plug in sconto a 19,99 euro

Vista la moltitudine delle offerte, l’invito è quello di studiare con attenzione la vetrina dedicata a questa categoria di prodotti per non lasciarsi scappare alcuna offerta in grado di far risparmiare molti soldi.

Ovviamente, le Offerte di Primavera permettono di accedere anche a tanti altri sconti e quindi il suggerimento è quello di preparare la carta di credito.