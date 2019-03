Twitch Prime, un anno di Nintendo Switch Online

Filippo Vendrame,

Gli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime possono, adesso, godere di un ulteriore vantaggio. Come noto, tra i benefit di questo programma in abbonamento c’è l’accesso a Twitch Prime. La buona notizia è che i membri Twitch Prime potranno riscattare 3 mesi di Nintendo Switch Online attraverso un’apposita pagina dedicata. Dopo 60 giorni, potranno tornare a visitare la stessa pagina per ottenere ulteriori 9 mesi di Nintendo Switch Online, per un totale di 12 mesi.

Twitch Prime offre, quindi, sino ad un anno gratis di Nintendo Switch Online che garantisce una serie di vantaggi aggiuntivi per la console Nintendo Switch, come il gioco online, il salvataggio su Cloud per i titoli compatibili, una selezione di giochi classici NES con funzionalità di gioco online aggiunte, un’app per smartphone che migliora la fruizione dei titoli supportati e offerte speciali.

Gli utenti che dispongono già di un abbonamento Nintendo Switch Online potranno aggiungere questi mesi all’abbonamento in corso. I membri Twitch Prime potranno riscattare i primi 3 mesi di Nintendo Switch Online fino al 24 settembre 2019 e gli ulteriori 9 mesi fino al 22 gennaio 2020.

Nel 2018, Twitch Prime ha offerto ai suoi membri una quantità di contenuti, tra cui oltre 70 giochi PC gratuiti e bonus di gioco per circa 20 blockbuster. Inoltre, i membri possono usufruire di tutti i vantaggi dell’iscrizione Prime, tra cui l’accesso illimitato ai film e alle serie TV di Prime Video, l’accesso illimitato a Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos, l’accesso anticipato alle offerte lampo e spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2 o 3 giorni su molti altri milioni.