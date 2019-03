Twitter, come attivare la Dark Mode su iPhone

Candido Romano,

Twitter ha finalmente una Dark Mode per iPhone e in generale per tutti i prodotti di Apple con iOS. In realtà già dal 2016 sull’app è stata introdotta la cosiddetta modalità notturna, ma questa non era specificamente pensata per gli schermi OLED di iPhone (infatti lo schermo non era nero, bensì blu scuro). Ora arriva effettivamente la modalità scura, pensata proprio per i neri perfetti di un pannello OLED.

Lo ha annunciato la stessa Twitter sul social network. La Dark Mode è ultimamente molto richiesta, ci lavora ad esempio anche WhatsApp, apprezzata dagli utenti che hanno in possesso dispositivi con schermi AMOLED o OLED. Quest’ultima sta per “Organic Light Emitting Diode” ed è una tecnologia che consente di avere display a colori con la capacità di emettere luce propria: si illuminano solo i pixel quando sono attraversati dalla corrente. Gli altri sono spenti, quindi si raggiunge praticamente il nero perfetto. La Dark Mode permette anche di consumare meno batteria e anche di affaticare meno la vista, per questo è molto apprezzata.

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K — Twitter (@Twitter) March 28, 2019

Come attivare la Dark Mode su Twitter su iPhone e iOS

La nuova funzionalità si chiama Lights Out. Per ora non si conosce quando e soprattutto se sarà disponibile anche sui dispositivi dotati di Android. Attivare la Dark Mode su Twitter è molto semplice e lo ha spiegato anche l’azienda con il tweet di annuncio ufficiale.

Bisogna accedere all’app, andare in Impostazioni, poi in Privacy e infine Display e audio. A questo punto si potrà selezionare l’opzione per abilitare la modalità scura. In questo modo si avrà l’app di Twitter caratterizzata quasi totalmente dal colore nero, per un utilizzo più confortevole soprattutto di sera.