3 Italia, novità di rete fissa e mobile di aprile

Con l’arrivo del mese di aprile, 3 Italia, brand di Wind Tre, mette mano al suo listino proponendo alcune novità sia in ambito mobile che di rete fissa. Innanzitutto, le nuove SIM costeranno 10 euro senza credito residuo incluso. Play Power offrirà chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico dati al costo di 11,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

6,99 euro di costo di attivazione per i nuovi clienti. Costo che sale a 19,99 euro per i già clienti. All-In Power, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 60 GB di traffico Internet anche con GIGA BANK. Il tutto a 11,99 euro al mese con addebito su carta di credito o domiciliazione bancaria. Per i nuovi clienti costo di attivazione di 6,99 euro al posto di 55,99 euro ma solo se la SIM rimarrà attiva per 24 mesi. Per i già clienti il cambio piano costerà 19,99 euro. Entrambe le offerte includono 6 mesi di Apple Music e il Grande Cinema 3. In caso di sforamento del traffico dati si applicheranno i costi previsti dal piano Power29 (29 centesimi ogni 20 MB).

Piccole novità anche sugli smartphone abbinabili. Torna, inoltre, Free Power con finanziamento Compass su diversi smartphone top di gamma. Piano che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 60 GB di traffico Internet a 11,99 euro al mese, più la rata dello smartphone e più i 5,99 euro per la Kasko ed il cambio smartphone. Vincolo contrattuale di 30 mesi.

Super Internet 30 Giga passa a 8,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Addebitando il costo su carta di credito o conto corrente, i clienti avranno a disposizione 60 GB e uno Smart device Xiaomi.

Prorogate Super Internet Express e 3Cube XL. Continua sino a fine anno Grande Cinema 3. Per le offerte di rete fissa, il piano Super Fibra costerà 25,99 euro al mese. Il modem costerà 5,99 euro al mese per 48 mesi.

Maggiori dettagli sul sito di 3 Italia.