Marco Grigis,

A un anno esatto dal lancio del DNS 1.1.1.1, oggi divenuto uno dei più utilizzati a livello mondiale grazie alla sua incredibile velocità, Cloudflare presenta una nuova proposta per gli utenti iOS. Arriva infatti Warp, il servizio VPN del gruppo, in una comoda applicazione che permette di sfruttare contemporaneamente sia il servizio DSN che la Virtual Private Network. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere davvero semplice l’uso di una VPN, con un processo d’attivazione comprensibile anche dai neofiti, affinché la navigazione di tutti sia più sicura e lontana da occhi indiscreti.

Con l’estensione di Warp anche all’universo iOS, Cloudflare vuole rendere più sicuro l’uso dei dispositivi in rete per gli utenti, soprattutto quando si collegano a network WiFi pubblici e, di conseguenza, non sempre affidabili. Incorporata nell’applicazione 1.1.1.1, già disponibile su App Store, la VPN Warp è stata progettata per ottenere il massimo dal mobile, senza cali delle performance e garantendo il massimo della velocità.

Mentre le altre VPN rallentano Internet, Warp incorpora tutto il lavoro che il team di Neumob ha fatto per migliorare le performance di connessione mobile. Abbiamo costruito Warp su un protocollo basato su UDP, appositamente ottimizzato per le connessioni mobile. Abbiamo inoltre fatto leva sull’enorme network globale di Cloudflare, affinché Warp possa connettersi entro pochi millisecondi per la maggior parte degli utenti Internet.

La VPN offre una cifratura end-to-end, nonché la possibilità di velocizzare la navigazione sia sfruttando un servizio di caching avanzato che strumenti di connessione. Ancora, è stata sviluppata affinché possa affrontare automaticamente i cambiamenti di connessione, senza richiedere la disconnessione dell’utente: è il caso, ad esempio, del passaggio da una rete WiFi a una LTE. Così come già accaduto per i DNS 1.1.1.1, Warp di Cloudflare non raccoglie alcuna informazione dell’utente, né traccia il suo comportamento online.

Così come già anticipato, Warp sarà disponibile nelle prossime settimane a tutti i possessori dell’app 1.1.1.1, in modo gratuito: il rollout avverrà in modo progressivo. Nei prossimi mesi, invece, verrà lanciata anche una versione a pagamento, Warp+, con funzionalità aggiuntive.