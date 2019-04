Kena 9,99 per ingolosire i clienti 3 Italia

Filippo Vendrame,

Novità importanti da Kena Mobile. A partire dalla giornata di oggi, l’operatore virtuale di TIM lancerà una nuova offerta operator attack dedicata a tutti coloro che passeranno il loro numero da 3 Italia. Trattasi di Kena 9,99 che offrirà chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 9,99 euro al mese.

Come di consueto, la velocità massima in 4G sarà limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload. Previsti 15 euro di costo di attivazione. Tale cifra da corrispondere una tantum contiene i 9,99 euro del primo mese oltre ai 5 euro della SIM. Per chi proviene, invece, da Iliad, Ho. Mobile e da altri operatori virtuali, Kena Mobile continuerà a proporre l’altra sua offerta operator attack e cioè Kena 8,99, che offre sempre i medesimi contenuti ma ad un prezzo di 8,99 euro al mese. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione pari a 15 euro una tantum.

Per i nuovi clienti che attiveranno una nuova SIM con o senza portabilità continuerà ad essere disponibile l’offerta canonica Kena 12,99 che propone sempre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 12,99 euro al mese. Costo di attivazione per i nuovi clienti di 20 euro.

Le offerte si rinnovano automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’Offerta e sarà confermato da un SMS. Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Maggiori dettagli sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.