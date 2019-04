Wind, le novità di rete fissa e mobile di aprile

Filippo Vendrame,

Wind, brand di Wind Tre, con l’inizio del mese di aprile mette mano al suo listino consumer introducendo alcune novità interessanti. Innanzitutto, Wind All Inclusive offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 20 GB di traffico Internet 4G al costo di 13,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Wind All Inclusive Easy Pay, invece, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 13,99 euro ma solo con addebito su carta di credito o conto corrente bancario.

Wind All Inclusive Young Easy Pay, dedicata ai clienti under 30, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 8,99 euro al mese ma solo con addebito su carta di credito o conto corrente bancario. Invece, Wind All Inclusive Young propone sempre per i clienti under 30, chiamate illimitate, SMS illimitati e 20 GB di traffico Internet 4G al costo di 8,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

In caso di sforamento del traffico dati, la navigazione sarà bloccata. Previsto un costo di attivazione per tutte queste offerte di 4,99 euro al posto di 31,99 euro ma solo se i nuovi clienti manterranno la SIM attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso, Wind addebiterà lo sconto applicato all’inizio. I già clienti dell’operatore arancione potranno passare a questi piani tariffari pagando 19,99 euro.

I nuovi clienti dovranno pagare anche l’acquisto della SIM pari a 10 euro una tantum. All Inclusive Senior, All Inclusive Junior over 14 e Noi Tutti Unlimited sono state prorogate. Passa a Wind Smart Pack, per le nuove attivazioni, costerà, adesso, 11,99 euro al mese.

Piccole novità anche sugli smartphone acquistabili a rate all’interno delle offerte dell’operatore. Per i clienti Wind non nati in Italia è disponibile la nuova Call Your Country Speciale India che propone 35 GB di traffico dati, 500 minuti verso l’India, 500 minuti verso tutti in Italia e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali Wind al prezzo di 11,95 euro al mese. Arriva anche Call Your Country Speciale Bangladesh che offre 50 GB di traffico dati, 250 minuti verso il Bangladesh, 500 minuti verso tutti in Italia e minuti illimitati verso Wind al prezzo di 12,99 euro al mese.

Prorogate Call Your Country Super, Call Your Country Premium e Call Your Country One. Cessate, invece, Call Your Country Cina e Romania.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, Fibra 1000, costerà 25,99 euro al mese. L’offerta convergente Fibra/Internet Family costerà, invece, 30,99 euro al mese. L’offerta Voce Più passerà a 17,99 euro al mese per i nuovi clienti.

Maggiori dettagli sul sito Wind.