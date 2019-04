Motorola One Vision Plus o Moto G8?

Luca Colantuoni,

Motorola annuncerà nuovi smartphone nel corso delle prossime settimane. C’è tuttavia un po’ di confusione, in quanto modelli identici possono arrivare in diversi mercati con nomi differenti. Uno di essi sarà quasi sicuramente il Motorola One Vision (Motorola P40 in Cina). L’altro invece dovrebbe essere il Motorola One Vision Plus, alias Motorola P40 Note, del quale sono apparsi online alcuni render.

Il noto leaker Steve Hemmerstoffer ipotizza che lo smartphone in questione verrà commercializzato come Moto G8, ma sembra piuttosto improbabile, visto che la serie Moto G7 è stata presentata solo qualche settimana fa. Il design richiama chiaramente la serie Motorola One, per cui si tratta probabilmente di una variante del One Vision. Considerato che lo spessore è 9,1 millimetri, la batteria non avrà una grande capacità. Ciò escluderebbe il suffisso Power.

Here comes your very first look at #Motorola first triple camera phone which I guess will be launched as the #MotoG7 successor and thus, as the #MotoG8 (TBC). 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + few specs, on behalf of my Friends @Pricebaba -> https://t.co/OUmlkuUxEQ pic.twitter.com/Nwc2vwaimO — Steve H.McFly (@OnLeaks) April 1, 2019

Il One Vision Plus (nome ipotetico) dovrebbe avere uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione full HD+. Nell’angolo superiore sinistro è visibile un piccolo foro in corrispondenza della fotocamera frontale. Su retro si notano il lettore di impronte digitale (sotto il logo M) e soprattutto le tre fotocamere posizionate in verticale. I tre sensori dovrebbero avere una risoluzione di 12 megapixel. Sul bordo superiore c’è il jack audio da 3,5 millimetri, mentre lungo quello inferiore ci sono la griglia dell’altoparlante e la porta USB Type-C.

Per la restante dotazione hardware si prevedono un processore Snapdragon 657, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie in versione stock. Come gli altri modelli della serie anche il Motorola One Vision Plus sarà uno smartphone Android One. Ciò significa che il produttore rilascerà gli aggiornamenti ad Android Q e R.