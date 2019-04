Open Fiber porta la banda ultralarga a Fabriano

Filippo Vendrame,

La banda ultralarga arriva a Fabriano grazie alla fibra ottica di Open Fiber. Buone notizie, dunque, per chi abita in questo importante comune del marchigiano. Open Fiber ha, infatti, annunciato il via ai lavori che permetteranno di realizzare un’infrastruttura in fibra ottica in FTTH che permetterà di offrire ai cittadini e alle aziende connettività sino a 1 Gbps.

Il progetto di cablatura del territorio con la fibra ottica di Open Fiber è stato illustrato dal Sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pascucci, e dai rappresentanti di Open Fiber Vito Magliaro, Regional Manager Umbria e Marche e Paola Martinez, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali. L’investimento per l’opera, pari a 4 milioni di euro, sarà sostenuto completamente dalla società guidata da Elisabetta Ripa, e rientra nella grande opera di modernizzazione del Paese messa in campo dalla società, che vede coinvolte 271 città in tutta la penisola con investimento diretto, e oltre 7000 comuni di piccole e medie dimensioni come concessionario Infratel.

I lavori, che termineranno l’anno prossimo e vedranno la posa di circa 6 mila chilometri di fibra ottica, consentiranno ai cittadini di Fabriano di accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps in modalità FTTH (Fiber To The Home) cioè con la fibra ottica che per la prima volta entrerà nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

L’obiettivo di Open Fiber è quello di garantire la copertura delle principali città italiane e il collegamento delle aree industriali realizzando una rete a banda ultralarga capillare per favorire il recupero di competitività del “Sistema Paese” e, in particolare, l’evoluzione verso l’”Industria 4.0″ nell’ottica di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile da raggiungere con reti in rame o misto fibra-rame.