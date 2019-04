PlayStation Store, rimborsi anche per il digitale

Candido Romano,

Su PlayStation Store è ora possibile richiedere un rimborso anche per gli acquisti in digitale. Sony ha rinnovato le sue politiche per gli acquisti e rimborsi sullo store digitale di PS3 PS4, su diversi prodotti, da giochi ai contenuti aggiuntivi. Gli utenti hanno ora la possibilità di richiedere un rimborso fino a 14 giorni dopo la data di acquisto, ma solo nel caso in cui il contenuto non sia stato scaricato o trasmesso in streaming.

Se l’utente invece scarica il gioco, DLC o altro, il rimborso potrà avvenire solo in caso di problemi all’avvio o con difetti evidenti. Si possono anche cancellare i pre-ordini, con un rimborso anche sui contenuti digitali prenotati. ecco tutte le possibilità e come chiedere il rimborso.

Rimborso dei giochi, DLC, contenuti aggiuntivi

Gli utenti possono richiedere un rimborso praticamente per tutto: titoli completi, temi, avatar, season pass, DLC. A disposizione come detto ci sono 14 giorni dal momento in cui è stato acquistato il contenuti: il rimborso sarà accreditato sul portafogli del PlayStation Network. L’importante è che non si deve avviare il download o la trasmissione in streaming.

Rimborsi dei pre-order

Per le prenotazioni dei giochi ci sono due tipi di rimborsi, varia in base alla data. Per i pre-ordini effettuati a più di 14 giorni dalla data di uscita del contenuto si può chiedere il rimborso in qualsiasi momento, fino alla data di pubblicazione. Se invece si è effettuato il pre-order con meno di 14 giorni di anticipo, si può chiedere il rimborso fino a 14 giorni dopo la data di acquisto.

Abbonamenti

I 14 giorni per il rimborso valgono anche per PlayStation Plus, PlayStation Now o Spotify Premium e rientrano anche i periodi di prova gratuiti. L’importo del rimborso per questi servizi di abbonamento varia in base a quanti giorni si è utilizzato tale servizio.