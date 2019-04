TIM, le offerte mobile di aprile

Filippo Vendrame,

TIM anche ad aprile continua a proporre una serie di piani tariffari dedicati sia ai nuovi che ai vecchi clienti. L’operatore continua ad offrire le sue tariffe “Senza Limiti” declinate nelle versioni Silver, Gold, Platinum e Voce. TIM Senza Limiti Silver propone chiamate illimitate, 5 GB di traffico e Chat e Social senza limiti. Il tutto a 15 euro al mese. Se l’addebito avverrà su carta di credito, il traffico dati a disposizione salirà a 20 GB. Costo di attivazione o di cambio offerta di 15 euro.

TIM Senza Limiti Gold prevede chiamate illimitate, 18 GB di traffico e Chat, Social e musica in streaming senza limiti a 18 euro al mese su carta di credito o 25 euro al mese su credito residuo. TIM Senza Limiti Platinum, infine, prevede chiamate illimitate, 50 GB di traffico Internet alla massima velocità (poi a 32 Kbps) e Chat, Social e musica in streaming senza limiti al costo di 49 euro al mese con addebito su carta di credito, oppure 59 euro al mese con addebito su credito residuo. Per chi vuole solo chiamare c’è TIM Senza Limiti Voce che offre chiamate illimitate a 10 euro al mese.

Per i nuovi clienti under 30 di TIM è disponibile TIM Young Senza Limiti Top Edition che offre chiamate illimitate, SMS illimitate, 30 GB di Internet e Chat, Social e Musica senza limiti a 14,99 euro. Se l’addebito sarà fatto su carta di credito il traffico dati salirà a 60 GB.

Per i giovanissimi è disponibile TIM Young Junior Pack Senza Limiti che propone 100 minuti di chiamate, chiamate illimitate verso un numero TIM, 100 SMS, 3 GB di traffico con TIM Protect e i giochi di TIM I Love Games al costo di 59 euro all’anno.

Sempre per i giovanissimi è disponibile TIM Young Junior Senza Limiti che offre 100 minuti, 100 SMS, i giochi di TIM I Love Games, 1 GB di traffico con TIM Protect e Chat senza limiti a 6 euro al mese su carta di credito o a 7 euro al mese su credito residuo.

Per gli over 60 è disponibile TIM 60+ Senza Limiti che propone chiamate illimitate verso tutti, 4 GB di traffico, Chat Senza Limiti, assistenza dedicata e Doctor TIM al costo di 13 euro su credito residuo o 12 euro su carta di credito o 9,90 euro sulla bolletta di rete fissa.

Per i clienti stranieri, TIM International Senza Limiti offre minuti illimitati in Italia, 300 minuti verso l’Estero, Chat senza limiti e 15 GB di traffico dati al costo mensile di 9,99 euro al mese su credito residuo. Il traffico sale a 30 GB in caso di domiciliazione del canone.

Per chi naviga in rete continuano ad essere disponibili Supergiga 20, Supergiga 40 e Internet 10.

Maggiori informazioni sulle tariffe di TIM direttamente all’interno del sito dell’operatore.