TIM, le offerte operator attack di aprile

Filippo Vendrame,

TIM continua a voler conquistare i clienti degli operatori suoi rivali attraverso speciali offerte operator attack. Trattasi di tariffe attivabili solamente da chi acquisterà una nuova SIM ed effettuerà la portabilità del numero da un preciso operatore. TIM Titanium Go 50GB propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico 4G al prezzo di 9,99 euro al mese. Tariffa attivabile solamente da chi proviene da Iliad e da un qualsiasi Operatore Virtuale (escluso Kena Mobile).

TIM Complete, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati, 20 GB di traffico Internet ed alcuni servizi accessori come la segreteria telefonica e il servizio LoSai e Chiama Ora. Il tutto a 19,99 euro al mese. Tariffa attivabile da tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero. Se il cliente deciderà di addebitare il costo su carta di credito, TIM Complete offrirà ben 40 GB di traffico dati.

Entrambe queste offerte possono essere richieste nei negozi ufficiali di TIM e prevedono un costo di attivazione di 12 euro. La SIM costa, invece, 10 euro.

Trattasi di ghiotte opportunità che permettono di attivare delle offerte speciali altrimenti non disponibili attraverso i canonici canali ufficiali.

Tutte le nuove SIM di TIM vengono attivate con il piano TIM Base e Chat che prevede un costo mensile di 2 euro e che offre la possibilità di chattare attraverso le app più popolari. Per chi non volesse pagare i 2 euro mensili è possibile passare gratuitamente ai piani base TIM Base New e TIM Semplice. Il cambio piano è gratuito a meno che non si richieda l’intervento di un operatore del Servizio Clienti. In tal caso il costo è di 3,99 euro.

Le offerte TIM prevedono anche l’opzione “1 Giga di Scorta” che permette di continuare a navigare, all’esaurimento del traffico a disposizione, a 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB ogni 30 giorni. Al termine del Giga, Internet si blocca fino alla successiva disponibilità.