Valve Index: spuntano data di uscita e requisiti

Marco Locatelli,

Trapelate nuove informazioni tecniche (e non solo) sul visore per la realtà virtuale Valve Index dalla pagina ufficiale del prodotto su Steam, pubblicata per sbaglio un po’ in anticipo e subito rimossa.

Nemmeno la scheda dà effettivamente molti dettagli riguardo le funzionalità dell’headset VR, ma vengono svelati requisiti di sistema e la data di uscita. Il giorno che Valve Index sarà ufficialmente sul mercato – stando ovviamente a questa pagina – è il 15 giugno 2019.

Elencati anche gli input supportati, tra cui DisplayPort 1.2, USB 3.0 e pure i requisiti di sistema consigliati: Windows 10, processore dual core con tecnologia Hyper-Threading, 8 GB di RAM, scheda grafica Nvidia 970 o AMD RX 480. I requisiti raccomandati parlano invece di un processore Quad Core, scheda video Nvidia GTX 1070 o superiore.

La pagina è stata cancellata poco dopo da Valve, ma è stata online il tempo sufficiente per permettere che facesse il giro del mondo (virtuale). In merito a questa inattesa e goffa pubblicazione, Valve ha confermato ai microfoni di The Verge che “le informazioni presenti non erano esaurienti ma accurate”. Inoltre la società ha colto l’occasione per annunciare che verrà fatto un annuncio completo del prodotto il primo di maggio, con i preordini che verranno aperti proprio quel giorno.

Sembra inoltre che Valve Index verrà venduto singolarmente e quindi i controller dovranno essere acquistati separatamente. Una scelta intelligente: i possessori del precedente visore di Valve, HTC Vive, non dovranno spendere altre soldi per accessori vari se vorranno passare al nuovo headset VR. La pagina conteneva anche un render del visore (vedi immagine di copertina), che mette in evidenza, ad esempio, auricolari integrati e apribili che potrebbero permettere all’utente di scegliere se isolarsi o meno totalmente dall’ambiente circostante.

E la data di uscita? Il portavoce di Valve ha dichiarato che potrebbe cambiare, ma il periodo dovrebbe essere con molta probabilità il mese di giugno.