Aprire ticket a GearBest: guida completa

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto sito di ecommerce cinese specializzato nelle vendita di gadget tech e di abbigliamento. Da alcuni anni vende direttamente anche in Italia e dispone persino di un team dedicato per seguire le necessità dei clienti italiani. Per offrire un’esperienza di acquisto sempre migliore, GearBest ha anche costruito diversi magazzini in giro per il mondo, tra cui anche uno in Europa. In questo modo è in grado di risolvere il problema dei dazi della dogana.

Come tutti gli eShop affidabili ed importanti, anche GearBest offre un servizio post vendita per i suoi clienti per risolvere tutti i loro problemi. Lo strumento più facile per gestire una criticità è il ticket che l’eShop permette di aprire direttamente dal sito. Aprire un ticket per segnalare un problema è davvero molto semplice. Quello che gli utenti dovranno fare è collegarsi alla pagina di supporto di GearBest ed effettuare il login con le proprie credenziali d’accesso. L’eShop permetterà a quel punto di scegliere alcune categorie: “prevendita”, “account”, “pagamenti e dazi”, “ordine” e “resi e cambi”.

Per ognuna di queste voci è disponibile una sorta di percorso guidato attraverso il quale GearBest proverà a risolvere rapidamente il problema. Se la criticità non può essere risolta, i clienti potranno aprire automaticamente un ticket in cui dovranno inserire la descrizione completa del loro problema ed altre informazioni come il numero dell’eventuale ordine. Possibile anche allegare file come foto per dimostrare eventuali difetti del prodotto.

Una volta preso in carico il ticket, GearBest risponderà il più velocemente possibile. La risposta arriverà attraverso una comoda comunicazione via email. Prima di aprire un ticket, il suggerimento è quello di verificare sempre se il problema non possa essere risolto in altro modo.