Microsoft Edge supporterà lo streaming video in 4K

Filippo Vendrame,

Il nuovo browser Edge basato su Chromium supporterà lo streaming video in 4K. Microsoft è quasi pronta a lanciare la prima versione beta del suo nuovo browser ma dalla build di sviluppo emersa poco tempo fa dalla rete sono stati scoperti alcuni dettagli molto interessanti che piaceranno soprattutto a chi è solito utilizzare molto i servizi di streaming video ed in particolare quelli di Netflix.

All’interno della build di sviluppo del nuovo browser Edge è stata individuata un’opzione che permette di abilitare lo streaming video in 4K. In realtà, già oggi il browser Edge consente questa possibilità che lo rende unico nel panorama dei browser moderni. Tuttavia, il fatto che anche il futuro nuovo browser di Microsoft basato su Chromium supporti questa opzione è molto importante. Chrome che a sua volta è basato su Chromium, non supporta lo streaming video in 4K (solo 720p). Per Microsoft questa possibilità potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo importante, sempre che le cose per gli altri browser non cambino in futuro.

Microsoft utilizzerà PlayReady per supportare lo streaming in 4K sul nuovo browser Edge. Sfortunatamente, questa possibilità funzionerà solo su Windows 10. Questo significa che le altre piattaforme su cui sarà disponibile il nuovo browser Edge non potranno sfruttare questa novità. Il futuro nuovo browser di Microsoft, si ricorda, sarà disponibile anche su Windows 7, Windows 8.1 e sui computer Mac.

Non rimane che attendere il rilascio pubblico del nuovo browser ai tester per scoprire tutte le funzionalità esclusive che Microsoft ha deciso di introdurre. Il nuovo Edge dovrebbe debuttare ufficialmente per tutti probabilmente nella primavera del 2020, contestualmente al rilascio di Windows 10 20H1.

Maggiori dettagli, in tal senso, arriveranno nel corso dei prossimi mesi.