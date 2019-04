TP-Link lancia Deco M4 in Italia

Antonino Caffo,

TP-Link ha annunciato la disponibilità in Italia di Deco M4 di, il sistema mesh casalingo, pensato per i contesti domestici e per allargare, con qualità, la copertura del Wi-Fi.

Come è risaputo, la tecnologia mesh permette di ottenere una migliore prestazione del segnale, grazie ad una distribuzione intelligente delle risorse di rete, tra i satelliti che la compongono. Nella pratica, si crea un nuova rete di tipologia peer-to-peer, che presenta nodi interconnessi., con un migliore equilibrio tra prestazioni e stabilità.

LA stessa teoria è stata messa in pratica da TP-Link con il suo recente Deco M4, una soluzione le risorse in modo intelligente tra i diversi satelliti che compongono il network. Tecnicamente si viene quindi a creare una nuova rete peer-to-peer, una sorta di maglia di nodi interconnessi, che permette un miglior equilibrio tra performance e affidabilità. La promessa di Deco M4 è dunque quella di eliminare per sempre le zone d’ombra e dunque cali di connessione, affidandosi a una rete veloce, priva di interruzioni. Il dispositivo permette di passare da una stanza all’altra o da un piano all’altro senza perdita del segnale.

Alla rete si possono aggiungere fino a 10 unità della gamma Deco, se compatibili tra loro. Ad esempio il Deco M5, Deco P7, Deco M9 Plus, Deco M4 e Deco E4. A bordo c’è il comprovato standard 802.11ac che permette di raggiungere velocità tre volte superiori rispetto ai normali router, secondo TP-Link, per una anche in presenza di molti utenti e device collegati contemporaneamente. Non manca la funzionalità QoS per stabilire una priorità o dei limiti di banda alle applicazioni, evitando di congestionare eccessivamente la rete. Immancabile la presenza di un’app, per Android e iOS, con cui gestire il network e i prodotti abbinati, oppure mettere su una rete alternativa, magari per gli ospiti.

L’azienda ha pensato anche ai più piccoli, già pienamente nel mood di internet, con un semplice parental control, per creare profili diversi e bloccare, se e quando necessario, l’accesso a specifici siti e impostare limiti di tempo di utilizzo della rete. Il sistema Mesh Wi-Fi Dual-Band AC1200 Deco M4 è in vendita al prezzo di 79,99 euro per singola unità, mentre il kit con due unità ha un prezzo di 139,99 euro.