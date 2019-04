Asus: nuovi monitor compatibili con Nvidia G-Sync

Marco Locatelli,

I monitor gaming ASUS VG278QR, VG258QR e VG248QG rientrano da oggi ufficialmente nella categoria Nvidia G-Sync Compatible, quindi compatibili con il refresh rate variabile (VRR) e in sinergia con le schede grafiche Nvidia serie GeForce GTX 10, GeForce GTX 16 e GeForce RTX 20.

Questi tre monitor, con pannelli rispettivamente di 27”, 24,5” e 24”, attivano automaticamente le funzioni VRR, rendendoli adatti per i più frenetici sparatutto o giochi di azione come Fortnite, Apex Legends, Overwatch, PUBG e Call of Duty. Questi gaming monitor ampliano così la gamma di soluzioni compatibili con la tecnologia G-SYNC già presentata al CES 2019 (ROG Strix XG258Q, XG248Q, MG278Q, VG278Q e VG258Q), a testimonianza della forte partnership tra ASUS e NVIDIA.

ASUS è stata la prima azienda a introdurre un monitor NVIDIA G-SYNC con la presentazione del modello ROG Swift PG278Q nel 2014. Dal lancio del programma G-SYNC Compatible, ASUS ha lavorato a stretto contatto con Nvidia per ampliare l’ecosistema G-SYNC. Asus attualmente è l’unica azienda che sottopone i monitor a un processo di certificazione in due fasi che prevede test interni e successiva convalida da parte di NVIDIA per garantirne la più ampia compatibilità con migliaia di schede grafiche.

Diventano così otto i monitor ASUS che, con differenti dimensioni e risoluzioni dello schermo, hanno raggiunto la piena conformità, offrendo dunque maggiore libertà di scelta o di aggiornamento della propria postazione da gaming.

ASUS VG278QR, VG258QR e VG248QG

Progettati per i giochi più frenetici, i gaming monitor ASUS VG278QR, VG258QR e VG248QG offrono una risoluzione FHD abbinata a un tempo di risposta ultraveloce di 0,5ms e a una frequenza di aggiornamento di 165Hz per regalare un gameplay sempre estremamente fluido. Sono inoltre tutti dotati della tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) che rende gli oggetti in movimento più nitidi.

ASUS VG248QG, VG258QR e VG278QR supportano inoltre tutte le funzionalità dedicate ai giocatori, come ASUS GamePlus – che permette di migliorare l’esperienza di gioco grazie ad elementi, utili quanto pratici, in sovraimpressione sul display, quali timer, mirino, contatore di FPS e guide di allineamento – e GameVisual – che consente di scegliere diverse tipologie di visualizzazione per ottimizzare le immagini in differenti scenari di gioco.

ASUS VG278QR e VG258QR sono disponibili ad un prezzo consigliato rispettivamente di 359,00 € e 329,00 €. Il monitor ASUS VG248QG sarà disponibile da maggio.