Canon amplia la gamma delle sue videocamere 4K

Canon annuncia due nuove videocamere 4K che completano la gamma LEGRIA, la HF G50 e la HF G60, nonché tre modelli compatti professionali della serie XA: XA55, XA50 e XA40.

Cominciamo con la LEGRIA HF G50, pensata come entry level per avvicinarsi alle riprese in 4K. Vanta un sensore di tipo 1/2.3” e permette di riprendere in 4K o Full HD con over-sampling HD dal 4K. L’over-sampling permette di ottenere prestazioni migliori di quelle adottate da altri costruttori che passano dal formato a risoluzione maggiore a quella minore eliminando semplicemente righe/colonne di pixel o raggruppando più pixel assieme.

L’obiettivo grandangolare con zoom ottico 20 x e apertura massima di f/1.8 – f/2.8 con diaframma a 8 lamelle garantisce un maggiore controllo della profondità di campo grazie alla sua ampia luminosità. I controlli sono, all’occorrenza, totalmente manuali.

La videocamera LEGRIA HF G60 può invece contare su un sensore da 1.0”. Dotata della celebre tecnologia Canon Dual Pixel CMOS AF per una messa a fuoco automatica a rilevamento di fase, LEGRIA HF G60 si rivolge a tutti coloro che vogliono immortalare in 4K gli attimi più importanti della propria vita. Questa tecnologia, infatti, garantisce un tracking fluido ed una messa a fuoco rapida di grande reattività. L’apertura massima dello zoom 15 x è in questo caso di f/2.8-4.5.

La velocità regolabile della messa a fuoco consente di ottenere passaggi di ripresa più fluidi e rapidi, oppure di enfatizzare un effetto stilistico. La possibilità di accelerare o rallentare la riproduzione, grazie alla modalità Slow & Fast Motion, dà modo agli appassionati di sbizzarrirsi con i movimenti, realizzando così video di maggiore impatto. Inoltre, entrambe le videocamere supportano la tecnologia Canon Image Stabilizer (IS) che combina la stabilizzazione ottica a quella elettronica.

Entrambi i modelli vantano un touchscreen capacitivo da 3” (460.000 punti) di grande reattività e un mirino elettronico orientabile da 0,24“ ad alta risoluzione. Tramite il touchscreen è possibile regolare tracking, messa a fuoco ed esposizione. Entrambe le videocamere supportano una registrazione doppia o continua grazie a due slot SD.

Entrambi i modelli si possono collegare alla TV tramite connettore mini-HDMI. LEGRIA HF G50 e LEGRIA HF G60 saranno disponibili a partire da giugno al prezzo suggerito al pubblico rispettivamente di 1.149,99 e di 1.779,99 Euro.

Come accennato all’inizio, assieme ai due nuovi modelli LEGRIA il costruttore giapponese propone tre videocamere professionali in grado di riprendere in 4K UHD a 30p. Si chiamano rispettivamente XA55, XA50 e XA40. Le prime due vantano un sensore da 1.0” (che ha un’area 6,8 volte maggiore rispetto agli attuali sensori XA), un sistema di messa a fuoco automatica Dual Pixel CMOS AF e un obiettivo con zoom ottico 15 x; XA55, inoltre, dispone di un terminale 3G-SDI. La più economica XA40 adotta invece sensore da 1/2.3” e un obiettivo con zoom ottico 20 x.

L’obiettivo, dotato di zoom ottico 15 x ed elementi Super UD (Ultra-Low Dispersion), assicura immagini di alta qualità, un effetto bokeh tutto da vedere (grazie anche al sensore di grandi dimensioni) ed una lunghezza focale compresa tra 25,5 mm e 382,5 mm. Sono disponibili a parte un adattatore grandangolare 0,8 x e un tele converter 1,5 x.

Ottima anche la qualità in Full HD, resa possibile dalla presenza di un processore DIGIC DV 6 e del sistema di elaborazione Over Sampling HD; la stabilizzazione dell’immagine a 5 assi assicura riprese stabili anche a mano libera.

La messa a fuoco automatica, rapida e accurata, copre circa l’80 % dell’inquadratura (verticale e orizzontale) e si affida, come abbiamo già detto, al sistema Dual Pixel CMOS AF. Sono state implementate funzionalità come Face Detection AF, Face Priority AF, Face Only AF e Touch Tracking, mentre la funzione Dual Pixel Focus Guide fornisce un’interfaccia grafica d’aiuto per la messa a fuoco manuale.

Anche la MAF manuale sfrutta la tecnologia Dual Pixel CMOS AF a rilevamento di fase per indicare se il soggetto inquadrato di trova più vicino o più lontano rispetto al piano di fuoco.

I formati di registrazione supportati con qualità 4K UHD sono XF-AVC e MP4, su schede SD (doppio slot) che permettono sia riprese continue che backup. È inoltre disponibile una modalità di registrazione Slow Motion a 0,5 x e Fast Motion con una velocità massima di 1200 x. Infine, il peso è stato contenuto in soli 970 gr. rispetto ai 1150 gr. della XF405.

Le XA 55 e XA 50 saranno disponibili a partire da giugno 2019 al prezzo suggerito al pubblico rispettivamente di 2.769,99 Euro e 2.259,99 Euro.

Chi non avesse tale budget a disposizione, potrà rivolgersi al modello XA 40. Con un peso di circa 730 g (accessori esclusi), è una delle videocamere professionali più compatte per le produzioni in 4K UHD. Questo apparecchio combina un sensore CMOS 4K UHD di tipo 1/2.3” con un processore DIGIC DV6. Anche in questo caso la qualità del Full HD deriva dal sistema di elaborazione Over Sampling HD. Il modello supporta registrazioni 4K UHD 25p in MP4 da 150 Mbps a 8 bit e Full HD 50p/25p da 35 Mbps/17 Mbps su scheda SD. È inoltre disponibile una modalità di registrazione Slow & Fast Motion con una velocità massima di 1200 x in 4 K e Full HD.

A tutto ciò si aggiunge la modalità di registrazione a infrarossi, che permette di operare in condizioni di luce scarsa o assente e il touch screen LCD da 3“. Altre funzionalità includono il doppio slot SD per registrazione continua e backup, audio lineare PCM a 4 canali con microfono incorporato e due terminali standard XLR. È inoltre possibile riprendere in modalità relay per avere a disposizione un maggior tempo di registrazione.

La XA 40 sarà disponibile a partire da giugno 2019 al prezzo di 1739,99 Euro.