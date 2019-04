Nintendo al Fuorisalone 2019 per le famiglie

Marco Locatelli,

Dal 9 al 14 aprile Nintendo sarà presente al Fuorisalone 2019 con tre diversi appuntamenti all’insegna della sostenibilità e del gioco in famiglia. Nel nuovissimo spazio Lago di Via Bettinelli 3, infatti, si giocherà con le ultime novità della console Nintendo Switch.

All’interno di The Playful Living, la casa pensata per le famiglie contemporanee di Via Tortona, ci si potrà divertire sia con i classici di Nintendo Switch che con i laboratori di Nintendo Labo, ma ad attendere le famiglie ci sarà anche una tavola rotonda con ospiti speciali, in cui verrà affrontato l’importante tema del gioco in famiglia come strumento di crescita. A Casa Lago, il protagonista sarà invece il nuovo Nintendo Labo: Kit VR, la prima realtà virtuale per bambini parte della linea di esperienze interattive rivoluzionaria basata sul gioco e sulla scoperta, per trasformare le idee in realtà. Per celebrarne l’uscita, al termine della Design Week si farà festa con un party esclusivo.

Quotidianamente laboratori per famiglie all’interno di The Playful Living (Opificio 31 – Via Tortona, 31), una vera e propria casa dedicata a genitori e bambini, aperta a tutti dal 9 al 14 aprile dalle h 10:00 alle h 20:00. Un appartamento di 150 metri quadri, diviso su due livelli, dove vivere e crescere è semplice e piacevole: a renderlo possibile sono oggetti, materiali, luci e soluzioni d’arredo a misura di famiglia del XXI secolo.

Oltre ai laboratori, che si svolgeranno quotidianamente dal 9 al 12 aprile alle h 16:00 e nel weekend sia alle h 11:00 che alle h 16:00, saranno presenti anche i videogiochi di punta per Nintendo Switch, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate.

Famiglia e gioco sono anche il tema della tavola rotonda che si terrà il 12 aprile alle h 11:00 dal titolo “Il videogioco condiviso in famiglia come fondamentale strumento di crescita”. L’incontro sarà moderato da Chiara Bidoli, direttore delle testate dell’area Infanzia di RCS Media Group (Style Piccoli, Insieme, Io e il mio Bambino e Quimamme.it) e con la partecipazione di Manuela Cantoia (docente di psicologia dell’età evolutiva ed esperta di nuovi linguaggi), Ivano Zoppi (Presidente di Pepita Onlus), Giada Lo Presti (mamma blogger, sui social conosciuta come Mammachevita) e Stefano Perotti (Senior Brand Manager di Nintendo Italia).

Nintendo Labo sarà protagonista anche a Casa Lago (Via San Tomaso, 6) con il nuovo Kit VR, la prima realtà virtuale dedicata ai più piccoli. Per concludere la settimana in grande stile e festeggiarne l’uscita, sabato 13 aprile dalle 19:00 alle 21:30, Nintendo invita tutti a un esclusivo party che trasformerà la bellissima location in un’enorme sala giochi di design.

Come tutti i kit precedenti, anche il Kit VR rappresenta un nuovo modo di giocare che unisce manualità e videogioco, per un’esperienza interattiva completamente nuova. Utilizzando come materiale principale il cartone, si sposa perfettamente con il concept presentato da Lago in occasione della settimana internazionale del design di quest’anno: “Never stop respecting tomorrow”, un invito a rispettare l’ambiente e di conseguenza il futuro delle nuove generazioni. Un filo conduttore che caratterizza anche il nuovo spazio Lago aperto al pubblico (Via Bettinelli, 3), dove Nintendo coinvolgerà i visitatori dal 9 al 13 aprile in gare e prove di gioco con Nintendo Switch, sia in modalità portatile che su schermo TV.

Orari di apertura dello spazio Lago in via Bettinelli 3:

martedì 9 aprile – 11.00 – 21.00

mercoledì 10 aprile – 10.00 – 18.00

giovedì 11 aprile – 11.00 – 21.00

venerdì 12 aprile – 12.00 – 22.00

sabato 13 aprile – 10.00 – 17.00