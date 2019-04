PlayStation Now si allarga: dieci nuovi giochi

Marco Locatelli,

Gli ultimi titoli firmati Kojima – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – sbarcano sulla piattaforma di cloud gaming PlayStation Now. Ma i capolavori del popolare game designer nipponico non sono le uniche novità per PS Now ad aprile.

Ma Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain non sono gli unici nuovi arrivi del catalogo PS Now ad aprile: arrivano infatti anche una serie di titoli dedicati alla saga Star Wars per PlayStation 2 e altri titoli per PlayStation 4.

Ecco l’elenco dei giochi inclusi nell’aggiornamento di aprile di PS Now:

Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus (PS4)

WRC 5 Fia World Rally Championship (PS4)

Star Wars Bounty Hunter (PS2)

Star Wars Jedi Starfighter (PS2)

Star Wars Racer Revenge (PS2)

Shadow Complex Remastered (PS4)

Shiness: The Lightning Kingdom (PS4)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4)

Metal Gear Solid Ground Zeroes (PS4)

Grand Kingdom (PS4)

Se non sei abbonato al servizio PlayStaton Now, ricordiamo che è disponibile in Italia (e in Spagna, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezi) dal 12 marzo. Oltre 600 i giochi disponibili per PS4, PS3 e PS2 a cui si aggiungono le new entry di cui sopra.

l servizio su abbonamento Sony permette agli utenti di giocare in streaming a una vasta scelta di titoli su PS4 e su PC Windows, oltre a garantire loro la possibilità di scaricare su PlayStation 4 i giochi per PS4 e PS2 da provare offline in risoluzione nativa. PS Now ha un costo di € 14,99 al mese oppure € 99,99 per l’abbonamento annuale. È disponibile anche un periodo di prova gratuito di 7 giorni per testare il servizio.

Tutti i giochi del catalogo PS Now girano in streaming ad una risoluzione di 720p, e la connessione consigliata per poter usufruire al meglio di questo servizio è di 5Mbps.