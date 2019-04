Tello Iron Man Edition, il drone dei supereroi

Filippo Vendrame,

Il drone Tello è stato un vero e proprio successo. Trattasi di un piccolo ma sofisticato drone che sfrutta le tecnologie di Intel e di DJI. Punto di forza di questo prodotto il suo eccellente rapporto qualità / prezzo. Tello, infatti, è in grado di offrire un’eccellente esperienza di volo e garantisce scatti e registrazioni video di buona qualità per la sua categoria. RYZE Tech, la startup che realizza Tello, ha voluto festeggiare l’accordo di collaborazione con Marvel e Disney lanciando una versione davvero speciale del suo piccolo drone.

Trattasi del Tello Iron Man Edition, una variante del suo quadricottero caratterizzata da una livrea chiaramente ispirata alla armatura di Iron Man. Dal punto di vista tecnico nulla cambia invece, anche se ci sono alcune novità all’interno dell’app dedicata al suo controllo. Sempre ispirandosi al famoso eroe della Marvel, l’app di controllo parla, adesso, utilizzando la voce di FRIDAY, l’assistente virtuale di Tony Stark. Trattasi di una chicca che piacerà molti ai fan del supereroe della Marvel. L’intelligenza artificiale di Tony Stark comunicherà al pilota del drone come effettuare alcune manovre in volo e come sfruttare la fotocamera.

Un prodotto particolarissimo che si caratterizza per disporre di una fotocamera in grado di scattare foto a 5MP e di registrare video alla risoluzione massima di 720p. La fotocamera trasmette anche in tempo reale quanto il drone vede in volo attraverso l’app dedicata. Tello ha un range operativo di circa 100 metri e l’autonomia arriva a circa 12 minuti di volo.

Per chi volesse divertirsi a volare con un drone da supereroi, Tello Iron Man Edition può essere acquistato al prezzo di 139 euro direttamente online presso i rivenditori autorizzati, anche già in Europa.