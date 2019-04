Wind Smart 50 Flash per tutti gli MVNO ed Iliad

Filippo Vendrame,

Wind Smart 50 Flash è un’offerta operator attack dell’operatore arancione, brand Wind Tre, offerta ad un preciso target di nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero. Nello specifico, questa speciale tariffa è attivabile da chi porta il proprio numero da un qualsiasi operatore virtuale (MVNO) e da Iliad. In precedenza, questa speciale tariffa non era disponibile per tutti gli operatori virtuali.

Wind Smart 50 Flash propone, per chi l’attiverà, chiamate illimitate verso tutti e ben 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese. Previsto un costo di attivazione pari a 11,99 euro al posto di 21,99 euro ma solo se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario, Wind addebiterà i 10 euro scontati all’inizio. Il costo della SIM è di 10 euro con 1 centesimo di traffico incluso. Questa speciale offerta operator attack può essere attivata solamente all’interno dei negozi ufficiali di Wind.

Wind Smart 50 Flash include l’attivazione automatica del servizio Sms My Wind che informa il cliente di una chiamata ricevuta quando il telefono era spento o occupato.

Nel caso di esaurimento del traffico dati a disposizione ed in assenza di altre opzioni dati attive sulla SIM, la navigazione Internet si bloccherà automaticamente sino al successivo rinnovo.

Wind Smart 50 Flash è compatibile con l’iniziativa Porta i tuoi Amici e con la promozione 100 Giga.

Wind Smart 50 Flash potrebbe essere offerta anche in versione winback ad alcuni ex clienti Wind che avevano lasciato l’assenso ad essere ricontattati per ricevere informazioni commerciali.

Wind Smart 50 Flash non è compatibile con Telefono Incluso Standard, Pieno Wind e con le opzioni che offrono un bonus di traffico voce e dati da utilizzarsi in Italia ed in Unione Europea.