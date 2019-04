Kena Mobile, chiude Kena 9,99

Filippo Vendrame,

A sorpresa, Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha deciso di chiudere l’offerta Kena 9,99 dedicata ai clienti 3 Italia e che era stata lanciata una manciata di giorni fa. Inizialmente, tale offerta doveva rimanere disponibile almeno sino al 15 aprile ma per motivi non noti, l’operatore virtuale ha deciso di chiuderla in anticipo.

Si ricorda che Kena 9,99 offriva chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 9,99 euro al mese, Tale offerta era sottoscrivibile solamente dai nuovi clienti che effettuavano la portabilità del loro numero dall’operatore 3 Italia. A questo punto, Kena Mobile offre ai suoi clienti solamente due proposte tariffarie: Kena 12,99 e Kena 8,99. La prima è l’offerta standard dell’operatore virtuale e cioè quella accessibile a tutti. Tale tariffa prevede sempre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G al costo di 12,99 euro al mese.

Kena 8,99, invece, offre sempre i medesimi contenuti ma può essere attivata da chi effettuerà la portabilità da Iliad, da Ho. Mobile e da altri operatori virtuali. Il suo costo è di 8,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte è previsto l’acquisto della SIM al costo di 5 euro. Non è previsto alcun costo di attivazione salvo il pagamento anticipato del primo mese di canone.

Per quanto riguarda il 4G, Kena Mobile limita la velocità a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload. In caso di esaurimento dei Giga 4G inclusi nell’offerta, e in assenza di opzioni aggiuntive con bundle dati disponibile, il traffico dati viene bloccato.

Le offerte si possono attivare online oppure direttamente all’interno di negozi ufficiali di Kena Mobile. L’operatore virtuale, si ricorda, si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.

Maggiori informazioni direttamente sul suo sito ufficiale.