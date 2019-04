Nokia 9 PureView disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato l’arrivo in Italia del Nokia 9 PureView, il top di gamma annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, insieme ai Nokia 4.2, 3.2 e 1 Plus. Caratteristica unica ed esclusiva dello smartphone sono le cinque fotocamere posteriori che permettono di ottenere scatti nitidi e con un livello maggiore di dettaglio.

Le cinque fotocamere da 12 megapixel sono disposte in modo da formare un esagono con il flash LED e il sensore ToF. Due delle fotocamere hanno sensori RGB, mentre per le altre tre sono stati scelti sensori monocromatici. Queste ultime vengono utilizzate se l’utente scatta foto in bianco e nero, ma le foto a colori vengono ottenute combinando gli scatti contemporanei delle cinque fotocamere, tutte con HDR. Ogni immagine ha una dimensione minima di 60 MB. Si possono scegliere anche la modalità RAW e la modalità manuale che consente di impostare i singoli parametri.

Il Nokia 9 PureView ha uno schermo pOLED da 5,99 pollici con risoluzione Quad HD con supporto HDR10. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, non espandibile. Il telaio ha una struttura a sandwich, quindi il frame in alluminio 6000 è stato inserito tra due vetri Gorilla Glass 5. La fotocamera frontale ha un sensore da 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 3.320 mAh che supporta la ricarica rapida e wireless. Assente invece il jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock, essendo il Nokia 9 PureView uno smartphone Android One. Verranno quindi rilasciati gli aggiornamenti ad Android Q e R, oltre alle patch di sicurezza mensili per i prossimi tre anni. L’unico colore disponibile è Midnight Blue. Il prezzo è 649,00 euro.