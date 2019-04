Windows 10 19H1, Microsoft aggiorna la RTM

Filippo Vendrame,

Dopo aver annunciato ufficialmente Windows 10 May 2019 Update, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per la versione RTM di Windows 10 19H1. Tale update, volto ad eliminare una serie di bug, è stato distribuito sia gli Insider del Fast Ring che a quelli dello Slow Ring. Trattasi di un aggiornamento che fa parte del lavoro preparatorio alla distribuzione finale di Windows 10 May 2019 Update che avverrà verso la fine del mese di maggio.

L’aggiornamento che gli Insider potranno già subito scaricare è identificato dal codice KB4496796 e porta la build del sistema operativo alla versione 18356.21. Il change log non è particolarmente ampio ma evidenzia l’eliminazione di alcuni dei problemi noti segnalati da tempo all’interno di Windows 10 19H1. Probabilmente trattasi dell’ultimo aggiornamento qualitativo che Microsoft distribuirà per Windows 10 19H1 prima del suo rilascio all’interno del Release Preview Ring. Nella serata di ieri, il gigante del software ha infatti spiegato che la prossima settimana distribuirà l’aggiornamento funzionale di Windows 10 agli Insider all’interno del Release Preview Ring.

Questa fase di test durerà circa un mese e la casa di Redmond lavorerà a stretto contatto con gli Insider per affinare il più possibile il nuovo aggiornamento funzionale del suo sistema operativo per ottimizzarlo nei migliori dei modi e per eliminare ogni possibile problematica.

Un lavoro volto a migliorare la qualità di Windows 10 May 2019 Update e per evitare di incorrere in tutte quelle ben note problematiche capitate con il rilascio di Windows 10 October 2018 Update.

Il prossimo mese di sviluppo per Windows 10 19H1 sarà quindi il più importante. Probabilmente si assisterà al rilascio di molteplici mini aggiornamenti qualitativi volti ad eliminare tutti gli ultimissimi bug.

Una data ufficiale per il rilascio non è stata comunicata da Microsoft che parla solamente della fine di maggio.