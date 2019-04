Windows 10, arrivano i widget nella Game Bar

Filippo Vendrame,

Phil Spencer, responsabile della divisone gaming di Microsoft, ha più volte ammesso che la società deve ancora lavorare molto su Windows 10 per accontentare chi ama giocare sui PC. Finalmente, il gigante del software ha deciso di migliorare l’integrazione di Xbox all’interno di Windows 10 attraverso una profonda revisione della Game Bar del sistema operativo.

Disponibile da subito per i beta tester, la nuova Game Bar include dei widget che assomigliano più agli overlay che si trovano all’interno dell’applicazione GeForce Experience di Nvidia. Questi widget includono molte delle funzionalità che normalmente si trovano all’interno della Game Bar oltre ad alcune di nuove. Tra i widget nuovi quello dedicato a Spotify che consentirà ai giocatori di gestire la riproduzione della musica durante le partite. C’è anche un widget audio per regolare il volume e un widget per monitorare l’utilizzo della CPU, della GPU e della RAM.

La Game Bar può essere richiamata in Windows 10 utilizzando il tasto Windows e il tasto della lettera G. Microsoft rende inoltre più semplice trasformare gli screenshot dei giochi in meme con la modifica e la condivisione rapida su Twitter. Gli utenti potranno catturare un video, aggiungere un testo soprapposto per poi condividere il tutto immediatamente su Twitter mentre si sta giocando. C’è anche un nuovo widget social per Xbox con un elenco degli amici e la possibilità di inviare rapidamente messaggi dalla Game Bar.

Microsoft si sta davvero impegnando molto per migliorare le funzioni di gioco per i PC. La nuova Game Bar è attualmente in fase di test e Microsoft è alla ricerca di molti feedback per migliorarla. Per testare le novità basterà aprire l’app Xbox Insider Hub dal PC e selezionare Windows Gaming.