Ecobee prepara la smart home security camera

Antonino Caffo,

La maggior parte dei produttori di smart home si diletta con più di un dispositivo. Il motivo è semplice: una volta messa in piedi l’infrastruttura, lanciare IoT differenti non è un problema, se non di costruzione hardware. Ed è per questo che Ecobee ha in programma di aggiungere una videocamera di sicurezza alla propria linea di device intelligenti. Ad affermarlo sono alcune immagini trapelate da Zatz Not Funny, senza alcun commento ufficiale da parte dell’azienda.



Ad oggi, Ecobee propone un termostato intelligente, il prodotto che è valso alla compagnia una notorietà globale. Una smart home security camera non farebbe altro che consolidare maggiormente il brand, permettendo agli utenti di beneficiare di un’unica piattaforma per la gestione allargata dell’automazione in casa. Per quanto riguarda i prezzi o una data di lancio o una qualsiasi delle specifiche del dispositivo, non c’è nessuna parola al momento.

Sulla base dei prodotti esistenti di Ecobee, sembra probabile l’integrazione con Amazon Alexa e Assistente Google; quel che è certo è che lo spazio domestico intelligente continua a diventare più affollato e più competitivo, quindi Ecobee sentirà la pressione per stare al passo con i suoi concorrenti. Google ha spinto molto con i suoi prodotti Google Home e Nest, e sembra destinata ad aggiungere altri dispositivi nel prossimo futuro, mentre Amazon ha recentemente acquistato l’infrastruttura di rete mesh Eero per migliorare la ricezione e il collegamento domestico.

Molti dei rivali di Ecobee in campi settoriali, come quello del termostato intelligente, tra cui Nest e Hive hanno anche telecamere di sicurezza, non sarebbe dunque strano che anche la rampante società voglia allinearsi con i competitor, almeno in quanto a portafoglio.