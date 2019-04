Huawei Watch GT Elegant e Active arrivano in Italia

Luca Colantuoni,

A fine marzo erano state annunciate le edizioni Elegant e Active del Watch GT. Ora Huawei ha comunicato che i nuovi smartwatch sono disponibili anche in Italia presso le migliori catene di elettronica di consumo, su Amazon e lo Huawei Experience Store di Milano.

I due modelli si differenziano principalmente per la dimensione dello schermo e quindi per il diametro della cassa in acciaio inossidabile. Il Watch GT Elegant ha un display AMOLED da 1,2 pollici (390×390 pixel) e un diametro di 42 millimetri, per cui sembra indirizzato soprattutto all’utenza femminile. Il Watch GT Active ha invece un display AMOLED da 1,39 pollici (454×454 pixel) e un diametro di 46 millimetri. Entrambi hanno una ghiera in ceramica resistente ai graffi. La maggiore elegante del primo modello si nota per la presenza di 48 tagli triangolari che riflettono la luce in varie direzioni.

Gli utenti possono scegliere due colori per i cinturini degli smartwatch: arancione e verde scuro per Active Edtion, bianco e nero per Elegant Edition. Il materiale è il fluoroelastomero, utilizzato in campo aerospaziale per la sua elevata resistenza. La batteria del Watch GT Active offre un’autonomia fino a due settimane con monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, 90 minuti di esercizio a settimana e ricezione delle notifiche. La batteria del Watch GT Elegant dura invece una settimana. Se utilizzati come un orologio tradizionale, la carica raggiunge i 30 giorni.

I due smartwatch integrano GPS, cardiofrequenzimetro, chip Bluetooth 4.2, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro e sensore di luce ambientale. La batteria si carica tramite connettore magnetico. Oltre ai tradizionali parametri relativi alle attività fitness, i due smartwatch possono registrare l’intero triathlon (nuoto, ciclismo e corsa) senza interruzioni. La funzionalità sarà disponibile anche sui modelli Sport e Classic tramite aggiornamento OTA.

Gli orologi digitali possono essere collegati a smartphone con almeno Android 4.4 e iOS 9. I prezzi sono 229,00 euro (Elegant Edition) e 249,00 euro (Active Edition).