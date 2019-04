Galaxy Tab S5e, Samsung avvia i preordini

Luca Colantuoni,

A distanza di quasi due mesi dall’annuncio ufficiale avvenuto a metà febbraio, Samsung ha comunicato che gli utenti italiani possono prenotare il nuovo Galaxy Tab S5e, un tablet di fascia media molto sottile con telaio in alluminio. Per l’occasione è stata avviata una promozione che prevede le cuffie wireless AKG Y500 in regalo.

Il Galaxy Tab S5e possiede uno schermo Super AMOLED da 10,5 pollici (2560×1600 pixel) con cornici ridotte al minimo. Lo screen-to-body ratio è infatti pari all’81,8%. Il tablet è uno dei più sottili e leggeri del mondo, grazie ai 5,5 millimetri di spessore e al peso di 400 grammi. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 670, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. In alcuni paesi è disponibile anche la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash.

Per le fotocamere posteriore e frontale sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE. Sono inoltre presenti la porta USB 3.1 Type-C, il lettore di impronte digitali laterale (sotto il pulsante di accensione) e i POGO pin per il collegamento degli accessori opzionali (tastiera e base di ricarica).

Lungo i lati corti ci sono quattro altoparlanti progettati da AKG che supportano l’audio Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 7.040 mAh, supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia massima di 15 ore in riproduzione video. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy Tab S5e è il primo tablet Samsung con Bixby 2.0. Tre i colori disponibili al lancio (16 aprile): nero, argento e oro.

I prezzi sono 419,00 euro (WiFi) e 479,00 euro (WiFi+LTE). Prenotando il dispositivo online o in un punto vendita aderente all’iniziativa entro il 15 aprile, gli utenti potranno ricevere in omaggio le cuffie wireless AKG Y500. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili sul sito dedicato.