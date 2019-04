SpaceX mostra l’assemblaggio del Falcon Heavy

Candido Romano,

SpaceX ha mostrato da poco un curioso dietro le quinte dell’assemblaggio del potentissimo razzo Falcon Heavy, che si prepara ad essere lanciato per la seconda volta il 10 aprile. La compagnia con base in California ha rilasciato video velocizzato in cui si vedono i tecnici lavorare ai tre booster all’interno di un hangar al Kennedy Space Center (KSC) della NASA, in Florida.

Questi test servono a SpaceX prima dei lanci per valutare il funzionamento corretto del razzo. L’azienda su Twitter ha mostrato anche delle spettacolari immagini dei 27 propulsori Merlin del Falcon Heavy. In particolare questo enorme razzo è composto da un Falcon 9 con l’aggiunta di due primi stadi come booster. Il Falcon Heavy in particolare è stato progettato per portare gli astronauti verso l’orbita terrestre bassa, sulla Luna e probabilmente in futuro anche su Marte.

Falcon Heavy’s 27 Merlin engines generate more than 5 million pounds of thrust at liftoff, making it the world’s most powerful operational rocket by a factor of two pic.twitter.com/0LGaLgdi13 — SpaceX (@SpaceX) April 7, 2019

La missione del 10 aprile servirà a lanciare in orbita il satellite di comunicazione Arabsat-6A, per la compagnia Arabsat. Come per il Falcon 9, l'Heavy è progettato per essere riutilizzabile. Fa parte di questo assemblaggio il primo stadio del Falcon 9 che a inizio marzo ha lanciato la capsula Crew Dragon. Un lancio di successo, per il mezzo che in futuro porterà gli astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Booster mate inside SpaceX's hangar at LC-39A ahead of Falcon Heavy’s static fire yesterday pic.twitter.com/G7ZPhOBkyj — SpaceX (@SpaceX) April 6, 2019

L’obiettivo finale in questo caso è non è dipendere più dai russi. Gli Stati Uniti infatti hanno fatto affidamento sulla sonda spaziale Soyuz della Russia per otto anni dopo che la NASA ha ritirato lo Space Shuttle nel 2011. La NASA prevede invece di mettere a bordo della navicella Crew Dragon due astronauti entro la fine dell’anno, motivo per cui gli ultimi test sono stati di fondamentale importanza per il raggiungimento di questo importante obiettivo.