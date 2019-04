Tracking Bartolini spedizioni GearBest: guida

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto negozio online cinese specializzato soprattutto in gadget high tech. Al suo interno, gli utenti potranno trovare moltissimi prodotti che sono difficilmente acquistabili all’interno dei comuni eShop europei. Il negozio utilizza diversi corrieri per spedire i pacchi ai suoi clienti. Molto spesso gli spedizionieri scelti dipendono dal magazzino da cui sono stati spediti gli oggetti acquistati. Per esempio, per gli acquisti dal magazzino cinese, GearBest suggerisce di utilizzare il metodo di spedizione Italy Express che è espressamente dedicato agli acquisti per il territorio italiano.

Se non viene espressamente scelto DHL, tutti gli acquisti hanno in comune il fatto che una volta che il pacco arriva in Italia viene affidato a Bartolini per la consegna finale sino al cliente. Questo significa che una volta che l’oggetto arriva all’interno dei confini italiani sarà gestito in tutto e per tutto da Bartolini. A quel punto sarà molto semplice seguire il percorso del pacco che dovrebbe arrivare in una manciata di giorni a casa di chi ha effettuato l’ordine.

Tutto quello che si dovrà fare è recarsi all’interno del sito ufficiale di Bartolini per inserire il codice di spedizione attribuito da GearBest al momento della spedizione. In pochi istanti, i clienti del negozio online potranno scoprire dove si trovare il loro acquisto e se è in orario oppure no.

Una procedimento molto rapido e davvero banale da effettuare. Si ricorda, infine, che GearBest è solito offrire cicliche promozioni speciali che permettono di mettere le mani su prodotti a prezzi molto invitanti.

Per chi ama i gadget high tech, il suggerimento è quello di non perdere mai di vista la vetrina delle offerte del noto ed apprezzato negozio online cinese.