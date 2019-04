GearBest garanzia Europea sugli acquisti

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto negozio online cinese specializzato soprattutto nella vendita di gadget high tech. Un eShop noto soprattutto perché consente di trovare molti prodotti che difficilmente si possono reperire all’interno dei negozi online europei. GearBest spedisce dall’Europa o direttamente dai suoi magazzini cinesi. Tutto dipende dalla tipologia del prodotto acquistato. Ovviamente, come tutti i negozi online seri, GearBest offre la piena garanzia sugli acquisti.

GearBest, gestione garanzia

Come si può leggere all’interno di una pagina appositamente dedicata alla gestione della garanzia sul sito ufficiale di GearBest, il negozio offre 24 mesi di garanzia sui prodotti acquistati da it.gearbest.com. Questo significa che la garanzia è fornita solamente da GearBest e dai suoi centri di assistenza ma non dai produttori. Acquistando un gadget di un qualsiasi tipo di un produttore non presente in Europa, la garanzia sarà gestita direttamente da GearBest. In caso di rottura, i clienti dovranno aprire un ticket con l’assistenza del negozio per avviare le pratiche di riparazione. Da evidenziare che i 24 mesi offerti non sono i 24 mesi di garanzia previsti dall’Unione Europea in quanto GearBest è un negozio online cinese. Di base dovrebbe offrire solamente 12 mesi. I 24 mesi sono quindi un “regalo” del negozio online per i suoi clienti europei.

Nel caso, invece, di oggetto arrivato danneggiato o non funzionante, i clienti dovranno seguire la procedura di garanzia e contattare il centro di assistenza per l’autorizzazione RMA entro 14 giorni dall’invio dell’ordine. Dopo aver restituito il prodotto all’indirizzo fornito dal team di supporto, GearBest spedirà un nuovo articolo gratuitamente.

GearBest offre anche un periodo di 30 per un eventuale ripensamento e per usufruire del diritto di recesso. Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito del negozio online.