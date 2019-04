Honor 8A, schermo FullView e audio amplificato

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Honor 8A, uno smartphone di fascia bassa con interessante caratteristiche, tra cui l’ampio schermo FullView e un comparto audio con amplificatore dedicato. La new entry nel catalogo Honor ha le carte in regola per competere contro i modelli Redmi di Xiaomi, considerando anche il prezzo piuttosto accessibile.

Honor 8A possiede una cover con design dual-texture e finitura lucida simile al vetro. Lo schermo FullView ha una diagonale di 6,09 pollici e una risoluzione HD+ (1560×720 pixel). Il notch a goccia (Dewdrop) misura solo 3,2 millimetri e ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0), il sensore di luminosità e il sensore di prossimità. Lo screen-to-body ratio dell’87% è stato ottenuto riducendo al minimo lo spessore delle cornici laterali, mentre quella inferiore è piuttosto evidente e include il logo Honor.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core MediaTek MT6765 (Helio P35), affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Nello slot ibrido trovano posto la scheda microSD e due SIM card in formato nano.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0. Grazie alla cavità sonora con struttura a doppia sospensione e all’amplificatore integrato ad alta potenza, il volume del suono è fino al 30% superiore a quello dei modelli precedenti. La batteria da 3.020 mAh offre un’elevata autonomia. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.

Tre i colori disponibili: nero, oro e blu. Honor 8A può essere acquistato dai clienti TIM ad un prezzo di 149,00 euro.