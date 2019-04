Sonos e IKEA lanciano Symfonisk: primo contatto

Flavio Piccioni,

Lo avevano anticipato già da un paio di mesi, e finalmente Sonos e IKEA hanno svelato i primi prodotti frutto della loro collaborazione volta a portare speaker audio wireless di elevata qualità alla portata di tutti grazie alla capillarità e alla distribuzione della popolare catena svedese. L’occasione è stata la design week di Milano, che ha ospitato fra gli altri un evento congiunto delle due aziende.

La nuova linea Symfonisk è composta per adesso da due elementi, ma possiamo immaginare che in futuro ne seguiranno altri. Il primo – la cassa da scaffale – è una cassa dal design abbastanza tradizionale, di forma parallelepidica e con pannello frontale in tessuto removibile, mentre il secondo – la lampada da tavolo con cassa – combina uno speaker a 360° ricoperto in tessuto con una lampada da tavolo dal design curato e gradevole. All’interno della lampada può essere utilizzata qualsiasi lampadina con attacco E27, comprese le IKEA Trådfri o altre lampadine smart.

Entrambi i modelli possono essere gestiti dall’applicazione Sonos e funzionano esattamente come gli altri prodotti dell’azienda americana. Possiamo creare dei gruppi in configurazione multiroom che comprendano più speaker Symfonisk, ma anche speaker Sonos ‘tradizionali’. E come per tutti gli speaker Sonos la musica sarà trasmessa via WiFi da una moltitudine di servizi, fra cui YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, TuneIn Radio e molti altri.

Sia la cassa da scaffale che la lampada da tavolo Symfonisk possono essere configurati in coppia stereo o come diffusori per una soundbar Sonos, mentre non sono presenti microfoni né assistenti vocali integrati. Tuttavia, entrambi possono essere pilotati tramite Alexa qualora si abbia in casa un dispositivo Amazon Echo o un Sonos abilitato (One, Beam).

Durante l’evento IKEA ha riprodotto le diverse stanze di una casa nei locali della Torneria Tortona, e in esse sono stati posizionate le casse Symfonisk per dimostrare la versatilità e la qualità audio dei due nuovi modelli. Ad esempio abbiamo visto come due lampade da tavolo possono essere posizionate sui comodini di fianco al letto a sostituire le classiche abatjour, per creare un suono stereo e ascoltare musica prima di andare a dormire o al risveglio. In maniera simile due casse da scaffale sono state inserite all’interno degli spazi di una libreria del salotto a funzionare da surround in combinazione con una Sonos Beam posta sotto al TV. E una cassa in cucina è stata usata per riprodurre in modo suggestivo tutti i suoni relativi alla preparazione di un buon pasto.

Le casse Symfonisk saranno disponibili presso tutti i negozi IKEA e sul sito dell’azienda a partire dal primo agosto. La cassa da scaffale sarà disponibile in colorazioni bianca o grigio scuro ad un prezzo consigliato di €99,95; la lampada da tavolo sarà disponibile nelle stesse colorazioni, e con paralume bianco o fumè, al prezzo consigliato di €179.