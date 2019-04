PlayStation Network, Sony abilita il cambio ID

Marco Locatelli,

A partire ad oggi tutti gli utenti di PlayStation Network potranno cambiare il loro ID Online, ovvero il nome con il quale i giocatori vengono visti dagli altri. La possibilità arriva diverso tempo dopo la richiesta (a gran voce) da parte degli utenti.

Ma come si fa a cambiare l’ID del PSN? Facendolo direttamente con PlayStation 4, è sufficiente accedere alla console e andare sulle impostazioni. Successivamente selezionate “Gestione Account” – “Informazioni Account” – “Profilo” e poi “ID Online”. A questo punto è possibile inserire un nuovo ID Online oppure selezionarne uno di quelli suggeriti. Per completare la procedura seguite le istruzioni a schermo.

L’ID PSN può essere modificato anche senza la console PlayStation 4, ma semplicemente sul web dal proprio computer di casa. Accedete all’account PlayStation Network e selezionate il profilo PSN dal menù. Cliccate sul pulsante “Modifica” che si trova a fianco dell’ID Online. A questo punto, come prima, inserite il nuovo nome oppure selezionate uno di quelli suggeriti dal sistema. Per completare la procedura seguite le istruzioni a schermo.

Per il primo cambio di ID non è previsto alcun costo, ma attenzione: qualora si volesse modificare altre volte il proprio nome utente si andrà incontro ad una spesa. Le modifiche successive alla prima avranno infatti un costo di 9,99 euro e di 4,99 euro per i membri di PlayStation Plus.

Sempre sul fronte PlayStation, è di qualche giorno fa la notizia secondo la quale Sony ha annunciato un cambio di politica per i rimborsi degli acquisti in digitale su PlayStation Store, compresi pre ordini e PlayStation Now. Gli utenti hanno ora la possibilità di richiedere un rimborso fino a 14 giorni dopo la data di acquisto, ma solo nel caso in cui il contenuto non sia stato scaricato o trasmesso in streaming.