Spedizione GearBest: le regole

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto sito di ecommerce cinese specializzato non solo nella vendita di gadget tech ma anche di prodotti di abbigliamento e per la casa. In Italia il negozio online è soprattutto noto per la possibilità di poter acquistare prodotti del settore dell’elettronica difficilmente disponibili all’interno degli eShop europei. Per facilitare gli acquisti per i suoi clienti europei, GearBest ha costituito pure un magazzino europeo per risolvere i problema dei dazi doganali. Per i clienti italiani è disponibile pure un team dedicato per l’assistenza.

Per le spedizioni, il negozio offre diverse opportunità ai suoi clienti che possono essere scelte in fase di acquisto. Alcune permettono di evitare il problema della dogana se i clienti scelgono prodotti disponibili all’interno del magazzino europeo. Come si può leggere all’interno delle FAQ di GearBest, gli acquisti dal magazzino europeo sono pronti per la spedizione immediata. Trattandosi di una tratta Europa-Europa la spedizione non sarà soggetta a dogana. Per tutte le spedizioni dal magazzino cinese, GearBest suggerisce “Italy Expess“. La spedizione sarà più veloce e sicura e il processo di sdoganamento sarà molto più rapido. In alternativa è possibile utilizzare il vettore DHL che però dichiara il valore di tutte le merci in dogana e quindi è possibile che si debbano pagare i dazi su ogni acquisto.

Per le spedizioni dal magazzino di Hong Kong, GearBest suggerisce sempre “Italy Expess”. La spedizione “Expedited Shipping” viene eseguita da DHL Singapore ed è a rischio dogana. Al primo acquisto da GearBest, il sistema potrebbe richiedere una verifica antifrode. Questa verifica viene effettuata per proteggere il titolare della carta di credito. Generalmente la verifica viene richiesta quando il sistema rileva anomalie su importi superiori ai 200 euro. In questi casi è necessario inviare alcuni documenti per sbloccare l’ordine. Una volta ricevuti i documenti, GearBest provvederà allo sblocco dell’ordine in 1-2 giorni lavorativi.

Una volta evaso l’ordine, il tempo di transito dipende dal metodo di spedizione che è stato scelto. Dal magazzino europeo con “Expedited Shipping” ci vogliono circa 3-5 giorni lavorativi. Dal magazzino cinese con Italy Express circa 7-15 giorni.