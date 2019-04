Windows 10 Fall Creators Update, stop al supporto

Filippo Vendrame,

Microsoft ha distribuito per il Patch Tuesday del mese di aprile 2019 una serie di aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni di Windows 10 ancora supportate. Per Windows 10 Fall Creators Update questo è stato l’ultimo Patch Tuesday. Nello specifico, è terminato il supporto per le versioni Home, Pro, Pro per Workstation e SKU IoT del sistema operativo.

Il supporto durerà ancora un anno per tutti coloro che dispongono, invece, delle versioni Enterprise o Education di questa declinazione di Windows 10. Per gli utenti che ancora utilizzano PC con a bordo questo sistema operativo, significa che da adesso in poi non riceveranno più alcun aggiornamento da parte di Microsoft. I computer potranno essere sempre utilizzati ma progressivamente diventeranno sempre più esposti a minacce di sicurezza. Il suggerimento in tal senso è quello di effettuare l’aggiornamento ad una versione più recente del sistema operativo di Microsoft il più rapidamente possibile per poter continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza.

L’upgrade ad una versione più recente di Windows 10, come noto, è una procedura assolutamente gratuita e si effettua attraverso il canale di Windows Update. Windows 10 Fall Creators Update si aggiunge, quindi, alla lista delle versioni di Windows 10 il cui supporto è terminato.

Ogni variante di Windows 10 dispone, infatti, un ciclo di vita ben specifico al termine del quale gli utenti sono invitati ad effettuare l’aggiornamento ad una versione più recente.

Tra circa un mese debutterà Windows 10 May 2019 Update e per gli utenti che ancora utilizzano Windows 10 Fall Creators Update potrebbe essere l’occasione giusta di effettuare l’aggiornamento del loro sistema operativo.

Tra gli altri prodotti che concludono il loro ciclo di vita si menzionano System Center Virtual Machine Manager 2008, 2008 R2, e Windows Embedded POSReady 2009.