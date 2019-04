Windows 10 May 2019 Update, nuovo aggiornamento

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento cumulativo per la versione finale di Windows 10 May 2019 Update che attualmente è nelle mani degli Insider per tutte le ultime verifiche finali prima del suo rilascio pubblico che avverrà verso la fine del mese di maggio. La casa di Redmond aveva promesso il rilascio di una serie di correttivi per eliminare tutti i bug presenti e in concomitanza della ricorrenza del Patch Tuesday ha distribuito un primo aggiornamento.

Più nello specifico, Microsoft ha rilasciato la patch KB4495666 che porta la build del sistema operativo alla versione 18362.53. Sfortunatamente non c’è un change log esaustivo delle migliorie apportate. Il gigante del software si è limitato a dire che trattasi di un normale aggiornamento collegato al Patch Tuesday e che quindi include correttivi lato sicurezza. Nessun problema, comunque, l’aspetto importante è che la casa di Redmond stia lavorando per affinare il sistema operativo in vista del suo futuro rilascio finale.

Come noto, Microsoft ha deciso di prendersi un mese di tempo in più per affinare lo sviluppo del nuovo grande aggiornamento funzionale di Windows 10 per renderlo il più stabile possibile in modo tale da garantire ai suoi utenti di poter godere della migliore esperienza di aggiornamento possibile.

L’obiettivo, quindi, è quello di evitare di incorrere in tutti quei problemi capitati con la distribuzione di Windows 10 October 2018 Update che è stata molto problematica.

In origine, infatti, Windows 10 May 2019 Update doveva essere distribuito entro la fine del mese di aprile e doveva chiamarsi Windows 10 April 2019 Update.

Bene, comunque, ha fatto Microsoft ha prendersi del tempo in più per affinare il più possibile questo importante update che porterà nelle mani degli utenti Windows 10 molte funzionalità nuove.