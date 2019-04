MMD lancia il display gaming Philips Momentum 32

Antonino Caffo,

MMD, marchio licenziatario dei monitor a marchio Philips, ha annuncia l’arrivo del display Momentum 326M6VJRMB, il nuovo monitor da 32” dedicato al console gaming.

La particolarità del modello, che si distingue certamente dal resto del mercato di riferimento, è la presenza della tecnologia Ambiglow, la stessa dei televisori Philips, che permette di godere di esperienze di gioco decisamente innovative e coinvolgenti, grazie a sprazzi di luce e colori che si adattano alle ambientazioni in cui si è immersi. Ovviamente non c’è solo questo: sotto la cornice troviamo un pannello 4K UHD, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e e tecnologia AdaptiveSync che, insieme alla modalità Low Input Lag, supporta anche il DTS Sound e un design moderno.

Tornando alla risoluzione, sul Momentum 32″ l’UltraClear 4K UHD offre 3840 x 2160 pixel e la certificazione Vesa per il DisplayHDR 600. La tecnologia Ultra Wide-Color assicura uno spettro cromatico esteso, amplificando ogni immagine con verdi, rossi e blu brillanti e profondi. Oltre alla migliorata qualità grafica, il Philips Momentum 326M6VJRMB garantisce anche un gameplay senza interruzioni, semplificato dalla tecnologia Adaptive Sync, con la quale i giocatori possono immergersi in ogni singolo momento e avere il massimo da ogni sessione di gioco.

Per intensificare ulteriormente l’effetto immersivo del Philips Momentum 326M6VJRMB, la tecnologia Ambiglow genera un alone di luce che si adatta ai colori e alla luminosità emessa per estendere l’esperienza visiva oltre lo schermo, rendendo film, giochi e altre forme di intrattenimento più coinvolgenti. La modalità LowBlue protegge gli occhi dai raggi di luce blu a breve lunghezza d’onda e il supporto del monitor assicura completa regolabilità ergonomica per quanto riguarda l’inclinazione (5/20 gradi) e l’altezza (110 mm). Il Philips Momentum 326M6VJRMB è già disponibile a un prezzo di 599 euro.