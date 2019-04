TIM Titanium Go 50GB Online per Iliad e gli MVNO

Filippo Vendrame,

TIM Titanium Go 50GB Online continua ad essere disponibile all’attivazione online anche durante questo mese di aprile. Trattasi di una particolare offerta operator attack che l’operatore mette a disposizione di tutti i suoi nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali ad accezione di Ho. Mobile e di Kena Mobile.

Nello specifico, questa offerta offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4.5G. Il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Per chi attiverà l’offerta online, si può richiedere anche nei punti vendita ufficiali dell’operatore, TIM regalerà il primo mese di canone e sconterà a zero il costo di attivazione. Complessivamente, chi vi aderirà online risparmierà subito 18,99 euro.

I Giga sono disponibili ogni mese per navigare in Italia di cui 5 Giga anche nei Paesi UE. Al superamento dei Giga in roaming nei Paesi UE il costo è di 0,549cent/MB iva inclusa. L’offerta include, al superamento dei Giga disponibili ed in assenza di altre opzioni dati attive, fino a 1GB di scorta che permetterà di navigare a 1,90 euro ogni 200 megabyte (fino a max 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro). Il Giga di scorta è disattivabile in qualsiasi momento e gratuitamente online dall’area clienti MyTIM Mobile o chiamando il 40916. Per disattivazione tramite il servizio clienti 119 è previsto un costo di 3,99 euro.

I minuti di traffico inclusi nell’offerta e gli SMS sono validi per il traffico in Italia e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale. Per le nuove attivazioni il profilo tariffario della SIM è TIM BASE e Chat che prevede 19 cent al minuto per chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali con scatto alla risposta di 20 cent.

TIM BASE e Chat costa 2 euro al mese ma i clienti potranno sempre attivare successivamente un piano base differente che non prevede un costo mensile.

Maggiori dettagli sul sito di TIM.