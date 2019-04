GearBest: i prodotti più venduti in Italia

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto negozio online cinese specializzato non solo nella vendita di gadget high tech ma anche di prodotti per la casa, abbigliamento e tanto altro. In Italia questo eShop è particolarmente noto per la possibilità di poter acquistare prodotti che solitamente si fanno fatica a trovare o proprio non si trovano all’interno dei negozi europei. GearBest è comunque una realtà internazionale e dispone di magazzini in varie parti del mondo, anche in Europa, una scelta per evitare il problema della dogana, almeno su una buona parte dei prodotti in vendita.

Gli italiani, inoltre, possono contare su di un team dedicato in grado di assisterli in tutte le loro necessità pre e post shopping. GearBest offre continui sconti e promozioni per consentire ai suoi clienti di poter fare shopping al giusto prezzo. Proprio per la particolarità dei prodotti in vendita, può essere interessante scoprire quali siano gli oggetti più acquistati dagli italiani. Una classifica precisa non c’è, ovviamente, tuttavia, il negozio online propone una vetrina dove sono contenuti alcuni dei prodotti più venduti e che proprio per questo, l’eShop decide in alcuni casi anche di scontare.

Per esempio, tra i prodotti più venduti negli ultimi tempi da GearBest si evidenziano lo smartphone Xiaomi Mi A2 Lite, lo smartphone OnePlus 6, la bici elettrica pieghevole FIIDO D1 e le scarpe da ginnastica Xiaomi Mija 2.

Trattasi anche di un piccolo spaccato dei gusti degli italiani. Tutti gli acquisti effettuati su GearBest possono essere spediti attraverso diversi spedizionieri. In particolare, nel caso di acquisti spediti dal magazzino cinese, l’eShop suggerisce di scegliere come metodo di spedizione Italy Express che è nata come alternativa ai gestori postali poco efficienti e ai vettori come DHL molto rapidi ma costosi.