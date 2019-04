Tesla Model 3 Standard Range Plus in Italia

Filippo Vendrame,

Importanti novità per il mondo Tesla e per tutti coloro che in Italia stavano attendendo la Tesla Model 3 Standard Range. Il modello Standard range Plus è infatti apparso all’interno del configuratore italiano al prezzo base di 48.500 euro. La versione base, la tanto attesa Standard Range, invece, non c’è in quanto Tesla ha deciso di eliminarla. La società di Elon Musk spiega che a causa del grande successo della Standard Range Plus ha deciso di ottimizzare la catena di produzione puntando su questo modello. Gli americani che avevano già ordinato una Tesla Model 3 Standard Range riceveranno la Standard Range Plus con la capacità della batteria limitata via software ma dal configuratore non sarà più prenotabile.

In realtà, la Tesla Model 3 Standard Range potrà essere richiesta fuori listino nei centri Tesla, in America, ancora per un breve periodo anche se non è chiaro quanto durerà questa possibilità. Il sogno della Tesla Model 3 da 35 mila dollari, dunque, finisce qui. Per gli italiani, comunque, arriva una gradita sorpresa e cioè l’arrivo Tesla Model 3 Standard Range Plus che era attesa molto più in avanti. Leggendo le specifiche del configuratore, questo modello garantisce 415 Km di autonomia secondo il ciclo di omologazione WLTP. La velocità massima è di 225 Km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 Km/h è di 5,6 secondi. Singolo motore e quindi solo trazione posteriore. Rispetto alle versioni top di gamma, anche gli interni differiscono per alcuni piccoli particolari.

Novità anche per quanto riguarda l’Autopilot. Tesla ha deciso di tornare ad offrire un pacchetto unico che potrà essere acquistato a 5.700 euro. Disponibili anche tutti gli altri optional presenti da tempo per le versioni top di gamma della Model 3. Volendo configurare la Tesla Model 3 Standard Range Plus con il solo optional dell’Autopilot, gli interessati andranno a pagare 55.180 euro, un prezzo comprensivo anche della messa su strada. Prezzo a cui si potrà detrarre l’eventuale ecobonus statale se disponibile.