Marco Locatelli,

YouTube mette la freccia e supera Facebook. Lo scorso dicembre, in Italia, la piattaforma video del colosso di Mountain View è infatti riuscita a generare più traffico web rispetto al social network di Mark Zuckerberg.

35 milioni di italiani hanno fatto accesso su YouTube nel dicembre 2018, un numero maggiore rispetto ai 34.658.000 che, invece, sono entrati su Facebook. A riportarlo l’esperto di social media e autore del blog Vincos.it, Vincenzo Cosenza, che ha elaborato i dati di Audiweb powered by Nielsen.

E gli altri social media? Dietro YouTube e Facebook si posizionano Instagram in terza posizione (non una grande sorpresa), Linkedin e Pinterest.

Primo per accessi YouTube, ma è comunque Facebook a mantenere il primato per quanto riguarda gli utenti attivi, con 31 milioni di persone che utilizzano la piattaforma di Mark Zuckerberg. Segue probabilmente YouTube, anche se i numeri in questo caso non sono mai stati svelati da Google, poi Instagram con 24,4 milioni di utenti italiani (+61% rispetto al 2017), LinkedIn con 16,5 milioni (+69%) e Pinterest con 12,3 milioni di utenti, quest’ultimo capace di registrare un incremento annuale di ben 142%.

Il social network che sembrava ormai dimenticato – soprattutto in Italia – Twitter cresce nel 2018 arrivando ad oltre 9 milioni di utenti attivi e riportandosi ai livelli del 2014. Tumblr vola a quota 2,6 milioni (+40%) e Snapchat a 2,4 milioni (+25%). Bene anche Tik Tok, applicazione video musicale che spopola soprattutto tra i teenager che ha raggiunto 2,4 milioni di utenti attivi.

Il social network per antonomasia al primo posto anche per quanto riguarda il tempo di utilizzo: gli italiani spendono mediamente oltre 14 ore al mese, dietro YouTube con 5 ore e 20 minuti al mese, Instagram con 5 ore, Twitter leggermente sopra i 60 minuti, Tumblr con 49 minuti, Pinterest con 48 minuti, Snapchat con 28 minuti e Linkedin con 13 minuti.