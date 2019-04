3 Italia rinnova le offerte ricaricabili All-In

Filippo Vendrame,

Importanti novità da 3 Italia. A partire dalla giornata di oggi, l’operatore, brand Wind Tre, mette mano al suo listino consumer lanciando nuove tariffe per i suoi clienti. La nuova All-In Super Power propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 100 GB di traffico dati al prezzo di 14,99 euro al mese.

I clienti di rete fissa (ADSL, FTTC o FTTH) potranno richiedere All-In Super Power con tutto illimitato al prezzo di 7,99 euro al mese al posto di 14,99 euro al mese. Lo sconto rimarrà valido sino a che la linea fissa rimarrà attiva. 3 Italia proroga la sua offerta di rete fissa sino al prossimo 12 di maggio. Traffico illimitato sino a 1 Gbps e Giga illimitati su di un massimo di 3 SIM a 25,99 euro al mese (27,99 euro sulle ADSL sino a 7 Mega). Modem in vendita a 5,99 euro al mese.

All-In Power, invece, propone ancora chiamate illimitate, SMS illimitati e 60 GB di traffico Internet al costo di 11,99 euro al mese. Tutte le tariffe All-In possono essere attivate con addebito su carta di credito o conto corrente bancario. Previsto un vincolo di 24 mesi che sale a 30 mesi con smartphone incluso. Costo di attivazione per tutte le offerte All-In di 6,99 euro una tantum, al posto di 55,99 euro per i nuovi clienti. Per i già clienti è di 9,99 euro al posto di 58,99 euro. Lo sconto si applica se i clienti manterranno la SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario lo sconto sarà richiesto indietro.

Senza vincoli potrà essere attivata Play Power con chiamate illimitate, 200 SMS e 30 GB di traffico a 11,99 euro al mese. 6,99 euro per l’attivazione più 10 euro di acquisto della SIM. 19,99 euro per il cambio piano per i già clienti.

In tutte le offerte sono inclusi 6 mesi gratis di Apple Music e Grande Cinema 3. L’opzione Giga Bank è presente nelle offerte All-In. L’opzione 4G LTE è inclusa a tempo indeterminato per tutti i nuovi clienti che attiveranno una SIM entro il 12 maggio.