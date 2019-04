Kena Mobile lancia Kena 6,99 Limited Edition

Filippo Vendrame,

Novità interessanti sul fronte Kena Mobile. L’operatore virtuale di TIM, a partire da oggi 15 aprile, si appresta a lanciare la nuova offerta operator attack Kena 6,99 Limited Edition. Attivabile solamente nei negozi ufficiali dell’operatore ed online, questo piano tariffario è dedicato ai nuovi clienti che attiveranno una nuova SIM e che effettueranno la portabilità da un qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Ho. Mobile, Noitel, Rabona e Nextus.

Più nello specifico, Kena 6,99 Limited Edition propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet al costo di 6,99 euro al mese. Il costo di attivazione da pagare una tantum sarà di 25 euro e comprende l’attivazione vera e propria, la SIM ed una prima ricarica. Solo online continuerà ad essere disponibile Kena 8,99 che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet al costo di 8,99 euro. Costo iniziale da sostenere di 15 euro ed attivazione possibile per chi effettuerà la portabilità da Iliad e Ho. Mobile.

Per tutti i nuovi clienti rimarrà sempre disponibile Kena 12,99 che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 12,99 euro al mese. Spesa iniziale di 20 euro. Le offerte si rinnovano automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS. Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Maggiori dettagli sul sito dell’operatore virtuale.