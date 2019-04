Sony annuncia due nuove unità SSD esterne

Antonino Caffo,

Sony ha svelato due nuove unità SSD esterne: la serie SL-M ad alte prestazioni e la serie SL-C, compatta e versatile, accomunate da elevati livelli di robustezza e velocità, crittografia hardware e nuovo software, per garantire a fotografi e videomaker la sicurezza dei dati anche negli ambienti più a rischio.

I modelli della rinnovata famiglia SL-M e SL-C sono entrambi caratterizzati da un blocco unico in alluminio, con struttura resistente agli urti provenienti da qualsiasi direzione, così da permettere la massima tranquillità in termini di sicurezza dei dati archiviati. Con la protezione IP67, resistono alla polvere e all’acqua e sono dotati di una porta USB di tipo C impermeabile, anche senza un cappuccio protettivo. I dati sono così protetti anche in caso di caduta in acqua fino a un metro di profondità. Queste unità SSD sono in grado di tollerare livelli di pressione fino a 6000 kgf e di torsione fino a 2000 kgf, in modo da non avere nulla da temere se si sceglie di trasportarle insieme ad altre apparecchiature più pesanti. Inoltre, resistono a cadute da 3 metri di altezza. E non è tutto: le unità hanno un LED posizionato in modo da poter essere facilmente individuabile e inserti in gomma per applicare targhette identificative e adesivi.

L’unità serie SL-M ad alte prestazioni è caratterizzata da una strabiliante velocità in lettura e scrittura che raggiunge i 1000 MB/s, mentre il modello standard compatto SL-C arriva a 540 MB/s in lettura e 520 MB/s in scrittura. Entrambe le serie inoltre sono dotate di interfaccia USB 3.1 Gen 2 (USB Type-CTM). I modelli serie SL-M sono in grado di raggiungere velocità incredibili grazie alla tecnologia NVMe SSD – ci spiega Sony.

Con il controller SSD di ultima generazione, l’utente può contare su un’elevata velocità, la stessa anche quando si lavora con file dati di dimensioni molto grandi che vengono copiati o sovrascritti molte volte. Ciò comporta un’efficienza massima, sia che si tratti di gestire fotografie ad alta risoluzione e video in 4K, che di copiare file originali su altri dispositivi o di elaborare molte immagini in contemporanea. Entrambi i modelli saranno disponibili con capacità di archiviazione di 500 GB, 1 TB e 2 TB. Prezzi e disponibili sono da confermare.